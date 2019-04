Prestanite govoriti "žao mi je", ljudi će misliti lošije o vama, umjesto toga recite sljedeće

Foto: Getty Images

Prema anketi istraživačke tvrtke YouGov iz 2015. godine, na svakih 10 američkih “žao mi je" postoji otprilike 15 britanskih (za situacije kao što su kihanje, stajanje nekom na putu ili ispravljanje nekog tko je u krivom), za CNBC je analizirao John Hall, suosnivač i predsjednik aplikacije za upravljanje vremenom Calendar i marketinške agencije Influence & Co..

Istraživanje, koje je obuhvatilo 1.600 Britanaca i 1.000 Amerikanaca, pokazalo je nekoliko sličnosti: 73% Britanaca ispričalo bi se što je prekinulo nekoga, u usporedbi sa 71% Amerikanaca. A kada radite uslugu, ali onaj tko ju je tražio nije zadovoljan obavljenim, 60% Britanaca kaže da bi se ispričali, u usporedbi s 58% Amerikanaca.

Zašto (i kada) ne biste trebali reći "Žao mi je"

Pretjerano ispričavanje za stvari na koje imate malo kontrole može natjerati ljude da misle lošije o vama.

Nekoliko primjera stvari za koje se ne morate ispričavati uključuju kihanje, stajanje na nečijem putu, kada se netko u vas zaleti, ako ste prekinuti i tako dalje. Popis je beskrajan.

Evo što se može dogoditi od pretjeranog ispričavanja:

1. Ljudi gube poštovanje prema vama

U svojoj knjizi, "Snaga izvinjenja", psihoterapeutkinja Beverly Engel kaže da se pretjerano ispričavanje ne razlikuje toliko od preuveličavanja: možete misliti da se prikazujete kao lijepa i brižna osoba, ali zapravo šaljete poruku da vam nedostaje pouzdanja i da ste neuspješni.

"Može čak dati određenoj vrsti osobe dopuštenje da vas loše tretira, ili čak i da vas zlostavlja", upozorava Engel.

2. Smanjuje se utjecaj budućih isprika

Ne vičite vuk, vuk…(Lažno kao pastir u priči). Ako govorite "žao mi je" za svaku malu stvar, vaše isprike će kasnije imati manju težinu - u situacijama koje zaista zahtijevaju iskrenu ispriku.

3. Iritantno je

Svi smo bili oko nekoga tko se stalno ispričava. Razumijemo da samo pokušavaju biti dobri, ali često su iscrpljujući i iritantni.

Studija objavljena u časopisu Frontiers of Psychology čak je otkrila da bi "žao mi je" u trenutku kada namjerno odbacujete nekoga (tj. planove, osobu s kojom prekidate vezu) može uzrokovati da se druga osoba "osjeća još gore ili da mora oprostiti onome tko ju odbija prije nego je spremna na to”, kaže Gili Freedman, jedan od autora studije.

4. Može smanjiti vaše samopoštovanje

Odluka da se ne ispričavate može imati psihološke koristi, pokazuje studija objavljena u The European Journal of Social Psychology. Istraživači su otkrili da su sudionici koji su odbili izraziti kajanje pokazali znakove "većeg samopoštovanja, povećanog osjećaja moći (ili kontrole) i integriteta."

Pratite isprike

Ako se želite početi ispričavati rjeđe, potrebno je mnogo truda i prakse. Evo nekoliko načina da to učinite:

1. Budite više samosvjesni

Prvi korak je sagledavanje vlastitog ponašanja i tendencija. Jeste li vi stvarno netko tko se previše ispričava? Spoznaja će vas prisiliti da pažljivo promatrate situaciju prije nego što odmah izletite sa "žao mi je".

Također to može pomoći i da brojite koliko se puta ispričavate u jednom danu i iz kojih razloga.

2. Znajte za što se (i ne biste trebali) ispričati

Ako niste mogli kontrolirati situaciju ili je to bila trivijalna (i iskrena) pogreška, nema potrebe da se ispričavate. Ali ako ste doista bili u krivu, napravite to. Priznati da ste u krivu nikada nije lako, ali može ojačati vaše odnose i pokazati emocionalnu inteligenciju.

3. Preokrenite skriptu

Preokretanje scenarija zahtijeva samodisciplinu, ali s vremenom će to postati prirodno. Ako kolega uhvati pravopisnu grešku u jednoj od vaših poruka e-pošte, recite: "Hvala vam što ste to vidjeli".

Ako ste u prepunoj sobi i netko se nestrpljivo pokušava progurati, recite: "Evo, dozvolite da vam se maknem s puta".

4. Osjećajte se ugodno reći "ne"

Reći "ne" može biti čudno i neugodno za neke, ali to može biti vrlo učinkovit način da zaštitite svoje vrijeme. Ako ste preplavljeni poslom i kolega od vas traži pomoć, ne mora vam biti žao što niste uskočili. Ako ne možete stići na druženje s kolegama jer ste napravili planove prije nego što ste saznali za okupljanje, recite: “Neću uspjeti. Možda sljedeći put!".

Što god kažete, budite transparentni. Nema potrebe da skrenete sa zacrtanog puta samo zato jer vam je žao.

5. Preuzmite Google-ovu aplikaciju “Jednostavno mi nije žao”

Dok sastavljate e-poštu, dodatak "Just Not Sorry" obavijestit će vas svaki put kada upotrijebite riječ ili frazu koja potkopava vašu poruku (npr. "Žao mi je", "Nisam stručnjak, ali ..." ). Također možete se kretati mišem iznad podcrtanih riječi kako biste dobili objašnjenje zašto to nije pametno.

Reći "žao mi" nije uvijek loše

Postoje neke okolnosti u kojima iskrena isprika može biti korisna.

Kao što je Juliana Breines, profesorica bihevioralne znanosti na Sveučilištu Rhode Island, objasnila u kolumni za Psychology Today (Psihologija danas), neke vrste isprika mogu potaknuti oprost, popraviti odnose i razgraditi neprijateljstvo. Ali to nije lako ostvariti i zahtijeva više od "žao mi je": osoba koja se ispričava mora se dodatno potruditi i izraziti iskreno kajanje ili ponudu da se iskupi.

“Dobro smo opremljeni psihološkom obranom i predrasudama koje nam služe kako bi nas zaštitile od suočavanja s mogućnosti da smo do kraja zaribali. I može biti zastrašujuće učiniti se ranjivim na mogućnost odbijanja - budući da isprika, bez obzira koliko iskrena, ne izaziva uvijek oprost”, upozorila je Breines.