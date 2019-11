Ovo je vještina broj 1 koja vam je potrebna za poslovni uspjeh

Foto: JENS BUTTNER/DPA/PIXSELL

Ali najvažnija vještina koja vam je potrebna za uspjeh nema nikakve veze s tehnologijom, piše za CNBC Make It Melanie Katzman, autorica knjige „“Connect First: 52 Simple Ways to Ignite Success, Meaning and Joy at Work.”. Ona je poslovna psihologinja i savjetnica nekih od najvećih svjetskih kompanija, vladinih agencija i neprofitnih organizacija.

Studije su otkrile da je prisutnost i fleksibilnost vaše društvene inteligencije temelj svih ostalih vještina na poslu - i to vam može pomoći poboljšati karijeru više nego bilo što drugo.

Pojavljivanje je ključno

Kada se ne potrudite fizički biti u sobi, povratne informacije pogrešno se tumače, teže nude smislene pohvale i uvide onima koji vas okružuju, a ljudi ne mogu vidjeti koliko mirni ostajete u kriznim vremenima ili kako ste korisni u pomoći novim kolegama.

Popis mana se nastavlja.

Što je još važnije, pojavljivanje vam omogućuje da započnete s uspostavljanjem "izvršne prisutnosti". Pogrešno je mišljenje da se prisutnost izvršitelja odnosi na zapovijedanje prostorijom. Snaga proizlazi iz vaše sposobnosti prilagođavanja potrebama ljudi oko vas - a kako biste učinkovito dekodirali emocionalne tragove koje vaši suradnici svakodnevno otkrivaju, potrebno vam je vrijeme (s njima) licem u lice.

Evo nekoliko bitnih savjeta kako ovladati vještinom prisutnosti:

1. Pojavite se na sastancima.

Ako se očekuje da budete na sastanku, budite tamo - i dođite na vrijeme. Razmislite o pisanju zabilješki olovkom, kako bi bilo jasno da ste potpuno angažirani i da ne provjeravate e-poštu na svom telefonu.

Ako ih trebate nazvati s udaljenog mjesta, odložite druge uređaje i isključite nepotrebna upozorenja i zvona. Zatim im posvetite pažnju i aktivno sudjelujte u razgovoru. Lakše se isključiti i ispasti iz komuniciranja kada niste fizički u sobi.

2. Pratite svoje raspoloženje, izraze lica i govor tijela.

Kada sjednete s kolegom ili šefom i aktivno im posvetite pažnju svim svojim osjetilima, dogodi se gotovo neodoljiva sila: Vaša prisutnost dovodi drugu osobu da sjedne i doista bude u trenutku s vama.

Stoga se sjetite uspostaviti kontakt očima, utišati svoje unutarnje ćaskanje, slušate pozorno i utonete u trenutak. Kad pošaljete prave signale, ljudi će zamijetiti vas i vaš rad. Kao rezultat toga, vaše šanse za napredovanje ili izbor za voditelja glavnih projekata bit će mnogo veće.

3. Razgovarajte o malim stvarima.

Pokretanje povremenih razgovora, čak i ako nemaju veze s poslom, može stvoriti veliku razliku u uspostavljanju prisutnosti.

Evo primjera iz mog rada kao kliničke psihologinje i izvršne trenerice: Jason, trgovac, primio je negativne povratne informacije tijekom pregleda rezultata njegovog rada. Ljudi u trgovini doživljavali su ga kao samodopadnog, odbojnog i arogantnog. To ga je šokiralo.

Kopajući dublje u vezi između njegove samoprocjene i načina na koji su ga drugi gledali, Jason je rekao da je zapravo vrlo sramežljiv. Nije mu bilo ugodno započeti razgovor. Budući da je vrlo učinkovit, također je podcjenjivao vrijednost čavrljanja. Pitala sam Jasona mogu li prošetati s njim dok je odlazio iz ureda kako bi uzeo kavu.

Dok smo hodali, vidjela sam da Jason neprestano gleda u svoj telefon. Nije uspostavio kontakt očima i potpuno je propustio napore koje su ljudi činili oko njega kako bi privukli njegovu pažnju.

Tako je Jason odlučio napraviti neke promjene. Izleti u kupaonicu postali su prilike za razgovor - zapravo vidjeti, razgovarati i biti prisutan s drugima na povratku u ured. Opremljen podsjetnikom da razgovara i nauči o onome do čega je stalo njegovim kolegama, Jasonov je prirodni humor zablistao.

Sada ga kolege opisuju ga kao pouzdanog saveznika.

Ali što ako radite na daljinu?

Iako rad od kuće može biti zgodan, postoje i mnogi nedostaci.

„Tvrtke rijetko promoviraju ljude u čelne uloge kada nisu stalno viđeni i odmjeravani. To je stvar poznanstva i to je stvar povjerenja", napisao je Jack Welch, bivši izvršni direktor General Electric-a u LinkedIn blogu 2016. godine.

Dodao je: "Ne kažemo da su ljudi koji dobivaju unapređenje zvijezde u svakom ključnom trenutku u uredu, ali barem su prisutni i vode računa. A njihova prisutnost kaže: Rad mi je glavni prioritet. Predan sam ovoj kompaniji. Želim voditi. I mogu."

Dvogodišnja studija Googlea podržava Welchovu filozofiju o pojavljivanju. Prema studiji, koja je prikupila podatke o 5.600 zaposlenika, oni koji rade s kolegama širom svijeta izjavili su da im je teže uspostaviti smislene veze i biti primijećeni.

Veronica Gilrane, menadžerica Googleovog laboratorija za inovacije i vodeća istraživačica studije, primijetila je da "samo za radnike na daljinu tehnologija sama po sebi može biti ograničavajući faktor. Blještavi videozapis ili neispravan zvuk čine improvizirane razgovore problematičnijim za upoznavanje i uspostavljanje povjerenja poslovnih kolega”.

Predlaže da, kada je riječ o sastancima, menadžeri trebaju imati na umu pitanje - je li prikladnije koristiti tehnologiju ili poslati na poslovni put članove tima kako bi se osobno sastali.

Gilrane je također potvrdila važnost malih razgovora: „Umjesto da skočite ravno na dnevni red, odvojite malo vremena na početku sastanka za pitanje poput:„ Što ste radili ovaj vikend?“ To je jednostavan način da izgradite i uspostavite udaljene veze."

Male, promišljene akcije mogu također stvoriti ogromnu razliku. Ako šaljete e-poštu, zovete suradnike mobitelom ili chat-ate, potvrdite da ih "vidite" govoreći: "dobro jutro," dobar dan" ili "laku noć"- ovisno o tome u kojoj se vremenskoj zoni nalaze.

Unatoč svim tehnologijama na koje smo se oslonili i koristi koje donose, uspjeh na poslu zahtijeva profesionalan, praktičan način uspostavljanja kvalitetnih odnosa povezivanjem, prvo na ljudskom nivou, a potom i kao kolegijalnom i suradničkom.

Prisutnost zahtijeva da usporite i uložite puno vremena - ali dugoročno će se to jako isplatiti.