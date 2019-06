Dva jednostavna načina na koja Warren Buffett odlučuje u što uložiti

Foto: Getty Images

No, je li kupnja dionica nove tvrtke najbolja ideja, analizirao je CNBC podsjećajući na osnovne ulagačke savjete ‘Proroka iz Omahe’.

Kada je riječ o ulaganju, izvršni direktor Berkshire Hathawaya Warren Buffett nema kompliciranu metodu za odabir onoga što kupiti. Umjesto toga, jednostavno slijedi nekoliko čvrstih smjernica.

Nakon svega "osnove se neće promijeniti", izjavio je za CNBC tijekom intervjua za "Squawk Box" u veljači.

"Nećete otkriti ništa novo o ulaganjima u sljedećih 50 ili 100 godina.", ustvrdio je.

Ovo su dva načina na koje Buffett odlučuje da je posao vrijedan ulaganja.

1. Tvrtka ima dugoročnu vrijednost

Buffett traži tvrtke koje će i dalje imati konkurentsku prednost desetljećima, ne samo u ovom trenutku. "Nitko ne kupuje farmu na temelju toga smatra li da će kiša doći iduće godine", rekao je za "Squawk Box" 2018. "Kupuju jer misle da je to dobra investicija tijekom 10 ili 20 godina."

Primjerice, kupio je See's Candies s dugogodišnjim poslovnim partnerom Charlijem Mungerom 1972. i potrošio je više od milijardu dolara na dionice Coca-Cole u 1988. godini - što se i ispostavilo kao dobra oklada. Dionice još uvijek posjeduje.

"Sastaviti portfelj tvrtki čiji ukupni prihodi rastu tijekom godina, pa tako i tržišna vrijednost portfelja", napisao je Buffett u svom pismu dioničarima iz 1996. godine. "Ako niste voljni posjedovati dionice 10 godina, nemojte ni razmišljati o tome da ih posjedujete 10 minuta."

2. On razumije kako posao funkcionira

Buffett ne stavlja novac u nešto što ne razumije. “Morate naučiti kako vrednovati poslovanje i znati one koji su u vašem krugu kompetencija i oni koji su izvan njega”, rekao je Buffett za Quick u veljači.

To je zato što je ključno za investitore da mogu pouzdano procijeniti tvrtke koje drže. "Inteligentno ulaganje nije složeno, iako je daleko od toga da se kaže da je to lako", napisao je Buffett u svom godišnjem pismu dioničara iz 1996. godine.

“Ono što investitor treba jest sposobnost ispravnog vrednovanja odabranih poduzeća. Imajte na umu riječ "odabrano": ne morate biti stručnjak za svaku tvrtku ili čak za mnoge. Vi samo morate biti u stanju procijeniti tvrtke unutar vašeg kruga kompetencija.

“Veličina tog kruga nije jako važna; međutim, poznavanje njegovih granica je od vitalnog značaja.

Važno je zapamtiti da ulaganje u dioničko tržište uvijek nosi rizik, a za mnoge ljude ulaganje u pojedinačna poduzeća nije najpametniji izbor. Prije donošenja važnih odluka trebate razgovarati s pouzdanim financijskim savjetnikom.

Za mnoge investitore, Buffett preporučuje indeksne fondove s niskim rizikom, koje on naziva “stvar koja ima najviše smisla praktički cijelo vrijeme” za mirovinsku štednju.

On je naklonjen indeksnim fondovima, djelomično zato ne nagađaju pri investiranju.

"Trik je u tome da ne izaberete pravu tvrtku", rekao je Buffett za CNBC "On The Money" 2017. "Trik je u suštini kupiti sve velike tvrtke kroz S&P 500 (američki burzovni indeks 500 najvećih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji) i činiti to dosljedno."

On je osobno uputio povjerenika zaduženog za njegov imetak da uloži 90% njegovog novca u S&P 500 za njegovu ženu - nakon što njega više ne bude.