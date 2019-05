Budžetiranje je 'besmisleno', evo što učiniti s novcem umjesto toga

Foto: Getty Images

No, trener osobnih financija Ramit Sethi kaže da proračuni ne funkcioniraju za većinu ljudi, prenosi CNBC Make It.

"Napravite proračun!" je vrsta bezvrijednog savjeta koji osobni financijski stručnjaci vole propisivati, ali kada stvarni ljudi čitaju o izradi proračuna, preokreću očima", piše Sethi u ažuriranoj verziji svoje knjige “I will Teach You to be Rich (Naučit ću vas da budete bogati)".

Zašto obično proračuni ne funkcioniraju

Većina ljudi ne bi znala odakle početi ako im se kaže da prestanu trošiti i počnu štedjeti, kaže Sethi. Može biti teško pratiti svaku pojedinačnu dnevnu kupovinu, a čak i ako ste uspješni, proračun možda neće spriječiti potrošnju.

To je zato što proračun prati ono što ste već potrošili, kaže on. "Osvrnete se na kraju mjeseca, osjećate se užasno, osjećate se krivim, shvaćate da ste pretjerano trošili", dodaje Sethi.

"[Proračuni] čine da se osjećamo loše zbog nas samih, oni ne daju nikakve informacije o budućnosti - oni su jednostavno besmisleni", kaže Sethi.

Sethi nije sam u svom razmišljanju. Chris Reining, koji je napustio svoj IT posao u dobi od 37 godina s više od milijun dolara štednje, izjavio je CNBC-u istu stvar prošle godine.

"Proračuni ne rade", piše Reining na svom blogu. "Ne vjerujem u njih uglavnom zato što ih se ljudi ne mogu držati."

Usporedio je proračun s lošom prehranom. "Koliko ljudi znate da uvijek idu na nove dijete, pokušavaju ovo i ono, i nikada ne uspiju?"

Umjesto toga učinite sljedeće

Umjesto da koristite proračun koji od vas traži da se osvrnete na svoju potrošnju i napravite promjene, Sethi preporučuje strategiju koja vas prisiljava da gledate u budućnost. On to naziva "svjesnom potrošnjom".

Prvi korak je podijeliti svoje prihode u četiri kategorije: fiksni troškovi, investicije, ciljevi štednje i novac za potrošnju bez osjećaja krivnje. Fiksni troškovi, kao što su najamnina, namirnice i studentski zajmovi, vjerojatno će zahtijevati i do 50% do 60% vašeg prihoda, prema Sethijevim smjernicama.

Ulaganja, uključujući mirovinsku štednju i oporezive investicijske račune, trebala bi činiti oko 10%, dok uštede za ciljeve kao što su godišnji odmor ili predujam za dom čine 5% do 10%.

Posljednjih 20% do 35% vašeg novca može ići prema trošenju bez krivice.

Dodjeljujući svoj novac na ovaj način, pobrinite se da imate dovoljno da isplatite sve što ste dužni i odgovorni na prvom mjestu. Tada svaki preostali novac može ići prema ciljevima štednje i svakodnevnoj potrošnji.

Moći ćete kupovati bez osjećaja krivnje kada znate da ste podmirili sve druge važne troškove.

"Vrijeme je da se prestanete pitati gdje svaki vaš novčić ide svaki mjesec", piše Sethi.

Sethi ne sugerira da bacate svoj novac na bezvezne stvari. Umjesto toga, ova strategija oslobađa vas npr. od osjećaja krivnje zbog kupnje kave svakog jutra.

"Možete potrošiti ekstravagantno na stvari koje volite i nemilosrdno smanjiti troškove za stvari koje ne želite", kaže on.

Na primjer, umjesto da pažljivo pratite svu potrošnju, odaberite nešto na što zaista želite potrošiti novac, kao što je odmor. Pretpostavimo da bi to koštalo 1.200 dolara, a vi želite putovanje za godinu dana.

Koristeći Sethijevu strategiju, ne morate se brinuti o tome koje ćete troškove odmah smanjiti kako biste uštedjeli 100 dolara mjesečno tijekom godine. Umjesto toga, jednostavno trebate uzeti 100 dolara mjesečno od vaše “potrošnje bez osjećaja krivnje”.

Osim toga, možete to automatski odvajati postavljanjem redovitih transfera s tekućeg računa na štedni račun tako da ne morate ni razmišljati o tome.

"Prava ljepota ovoga je da se ne radi samo o uštedi za jednokratno putovanje", kaže Sethi. "Ako okrenete svoju potrošnju od gledanja unatrag prema naprijed, možete učiniti istu stvar sa svojim uštedama, sa svojim ulaganjima, sa svim dijelovima vašeg života.", kaže.

Prestanite se osjećati loše što probijaš proračun, kaže Sethi. - Gotovo nitko se ne pridržava proračuna. Umjesto toga preokrenite situaciju, pogledate unaprijed i zapitajte se: "Gdje želim da moj novac ode?"