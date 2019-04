6 stvari koje uspješni ljudi poput Bill Gatesa i Jeffa Bezosa rade vikendom kako bi svoje ponedjeljke učinili produktivnijim

Foto: Getty Images

Benjamin Spall, koautor knjige "My Morning Routine", koja je nazvana jednom od najboljih Amazonovih poslovnih knjiga za 2018. i knjigom mjeseca Financial Timesa, za CNBC je predložio - koje navike se isplati usvojiti.

Tijekom proteklih pet godina Spall je intervjuirao i proučavao više od 300 vrlo uspješnih ljudi, od poslovnih lidera, dekana sveučilišta do olimpijaca i umjetnika.

Evo što neki od najuspješnijih ljudi rade vikendom kako bi im radni dani bili lakši i produktivniji:

1. Nadoknade spavanje

Vaše tijelo (i mozak) neće najbolje funkcionirati ako mu ne date pravi odmor. Od nekoliko stotina ljudi s kojima je Spall razgovarao, njihovo je vrijeme spavanja prosječno iznosilo sedam sati i 29 minuta po jednoj noći. Tim Cook, Bill Gates, Jack Dorsey i Jeff Bezos svi kažu da spavaju najmanje sedam sati po noći.

No, može biti teško spavati sedam i pol sati, pogotovo ako imate zahtjevan posao koji često zahtijeva da ostanete u uredu kasno. Ako tijekom tjedna zaostajete, iskoristite vikend kako biste se odmorili.

Ne uzimajte ovo kao izgovor da spavate pet sati po noći tijekom tjedna, nakon čega slijedi 12 sati tijekom vikenda.

2. Provode vrijeme sa svojim voljenima

Ako se osjećate krivim koliko malo vremena provodite sa svojom obitelji i prijateljima od ponedjeljka do petka, niste jedini. Bilo da se odlučite rekreirati sa svojim supružnikom ili odvesti djecu u park, to će vas tijekom vikenda spasiti od osjećaja krivnje tijekom radnih dana.

“Vikendom ujutro imamo dadilju, tako da [moja žena] Tiff i ja odlazimo vježbati subotom ujutro. Ostatak vikenda se radi samo o nama. Mi stavljamo djecu u krevet. Mi večeramo. Pokušavamo biti što normalniji”, rekao je milijarder Mark Cuban na South by Southwest 2014.

Imajte na umu, međutim, da ako trebate obaviti neki posao tijekom vikenda, pokušajte to učiniti u subotu ujutro tako da ne razmišljate o tome tijekom ostatka vikenda.

3. Naprave strategiju tjedan dana unaprijed

Uspješni ljudi uvijek razrade poslovnu strategiju unaprijed kako bi jako startali u ponedjeljak. To može uključivati sve, od potpune pauze od posla tijekom dana vikenda do odvajanja 10 minuta u nedjelju navečer kako bi se zabilježio raspored u kalendar za idući tjedan. Kada krene ponedjeljak bit ćete spremni za posao 110 posto.

“U subotu krećem. Pješačim. A onda je nedjelja za refleksiju, analiziranje povratnih informacija, razvijanje strategije i pripremanje za ostatak tjedna”, rekao je Jack Dorsey u knjizi Brooke Potter - “Postati produktivniji: otkrivene tajne uspješnih ljudi”.

4. Stvore slobodno vrijeme za ono što ih energizira

Uspješni ljudi planiraju kako ne bi trošili svoje dane na ništa, no oni se također opuštaju - a tijekom vikenda za to ima vremena. Mnogi će pojesti doručak u ležernijem ritmu nego što radni dani to dopuštaju, sklupčati se na kauču s nekim knjigama, meditirati ili vježbati.

Subota navečer Richarda Bransona sastoji se od partijanja. Nedjeljom se pak bavi fizičkim aktivnostima poput skakanja sa stijena, veslanja na dasci ili utrka brodom, naveo je Branson za Telegraph.

Na sjednici Reddit AMA 2014. godine, Gates je rekao kako preferira ostati slobodan što je više moguće: "Igranje Bridgea je prilično staromodna stvar koji mi se stvarno sviđa. Gledao sam kako moja kćer jaše konje ovog vikenda i to je također pomalo staromodno, ali zabavno. Ja perem suđe svake noći - drugi ljudi se dobrovoljno javljaju za to, ali mi se sviđa način na koji ja to radim"

5. Vode brigu o obavezama

Obaveze su važne i ako ih ne obavljate, nagomilati će se i pretvoriti u oblak tjeskobe iznad vaše glave. Uspješni ljudi odvoje vrijeme za svoje obaveze, bilo da kupuju namirnice, peru rublje ili brinu o računima, ali im ne dopuštaju da u potpunosti preuzmu njihove vikende. (Ako preuzmu, neće biti vremena za opuštanje ili razmišljanje.)

Da biste ispravno odvojili vrijeme za svoje obaveze, morat ćete odrediti prioritete kako bi neke od njih obavili tijekom radnih dana. To može biti jednostavno kao odvajanje 15 minuta prije spavanja svake noći kako bi napravili malo ovoga ili onoga. Zatim, kada dođe vikend, rasporedite barem sat ili dva da dovršite obaveze koje zahtijevaju više vremena i pažnje. Kada završite, osjećat ćete se u kontroli i mnogo bolje.

6. Odvajaju vrijeme za samoću i promišljanje

Razmišljanje i vrijeme za sebe je zdravo za vaš um i tijelo. Također će vam pomoći da bolje ostvarite svoje ciljeve. Uspješni ljudi koriste vikend kako bi razmišljali o stvarima koje su im važne (kako mogu imati više vremena za te stvari?), stvarima koje ih muče (koja su dobra rješenja?) i njihovoj karijeri (kako mogu poboljšati svoje vještine i izvedbu?).

Studija na Harvardu pokazala je da su ljudi, koji su na kraju dana proveli 15 minuta razmišljajući o lekcijama koje su naučili, ostvarili 23 posto bolju izvedbu u usporedbi s onima koji nisu. Druge studije su otkrile da vam samorefleksija može pomoći da postanete sretnija, produktivnija i manje iscrpljena osoba. Čak i ako se borite s idejom samorefleksije, barem ju pokušajte vikendom. Ubrzo ćete uvidjeti koristi.