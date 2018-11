WhatsApp će doživjeti promjenu koja bi mnoge mogla dovesti u neugodnu situaciju

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Popularna aplikacija za dopisivanje WhatsApp uskoro će dobiti nadogradnju koja će donijeti novosti kada su u pitanju notifikacije, piše Metro.

Trenutna notifikacija za WhatsApp donosi jako malo informacija o poruci i nadogradnjom bi se to promijenilo. Stranica WABetaInfo tako otkriva da bi se video mogao direktno gledati unutar notifikacije. Navode i kako se to trenutno odnosi za korisnike s Appleovim uređajima koji imaju iOS verziju 2.18.102.5 te da će uskoro biti dostupna u App Storeu.

To je dobro za, primjerice, lijepe rođendanske poruke od vaše obitelji, no to neće oduševiti one koji primaju poruke eksplicitnijeg sadržaja.