Video chatom naručivat ćemo i kupovati više, odakle god želimo

Čak trećina građana u Americi već koristi video chat za kupovinu/Shutterstock

SAD-u četvrtina mladih umjesto klasičnog telefoniranja na dnevnoj razini koristi video pozive. Tome je pridonijela popularnost video poziva preko WhatsAppa, Vibera i Facebooka za privatnu komunikaciju. Skype je otprije takav način komunikacije učinio popularnim za poslovne sastanke, a sada postaje sve učestaliji u bankarstvu i trgovini.

Prije godinu dana video chat uvela je u Hrvatskoj Addiko banka kao dodatan kanal komunikacije s klijentima, a sada ga je uveo i telekom A1 Hrvatska, i to kao novi prodajni kanal. Prema istraživanju Vídeo Chatterbox Nation što ga je u Americi proveo Nexmo za 2018. godinu, korištenje video chata poraslo je čak 171 posto unazad tri godine.

Jedini komunikacijski kanal koji raste brže su chat aplikacije (200 posto u tri godine) dok svi ostali kanali, poput emaila (33 posto), društvenih mreža (28 posto), SMS-a (15 posto) i mobilnih poziva (8 posto), bilježe znatno niže stope rasta.

Zanimljiva je i demografija za novu uslugu. Iako prednjače mladi, porast korištenja video poziva velik je među svim dobnim skupinama. U odnosu na godinu prije, 50 posto više osoba između 35 i 54 godine sada koristi video chat te 25 posto njih koji su stariji od 55 godina.

Za godinu-dvije dvostruko više

Slično istraživanje ne postoji u Hrvatskoj. No, kad se pogleda do kakvih su saznanja o korištenju video poziva došli Amerikanci jasno je da će ta tehnologija, ako već nije jako zastupljena, to postati u idućem razdoblju. Nexmo je otkrio da korisnici žele video chatati sa svojim liječnicima.

Četvrtina građana koristila je video chat kako bi sa svojim liječnikom razgovarala o nekom zdravstvenom problemu koji im trenutačno nije hitan, poput traženja zdravstvenog savjeta ili recepta. Usto, očekuje se da će se u idućih godinu-dvije takav oblik komunikacije udvostručiti.

171 posto poraslo je korištenje video razgovora u SAD-u u posljednje tri godine

Trećina korisnika video chatom je razgovarala sa svojim osobnim bankarima i savjetnicima u banci i drugim financijskim institucijama, kako bi dobili informacije o kreditima i drugim financijskim proizvodima. Kod mladih je pak korištenje video chata postao uobičajeni način na koji se rade intervjui za posao. No, ovi će se trendovi preliti i na druge industrije, jer istraživanje je ukazalo da čak trećina građana u SAD-u koristi video chat za kupovinu. Štoviše, trećina svih ispitanika tvrdi da upravo na taj način žele komunicirati s biznisima, brendovima i pružateljima usluga.

Trenutačno to na razne načine prakticira oko 20 posto građana SAD-a. Novi komunikacijski kanal, ispostavilo se, nije samo puka zamjena za susret uživo. Inovacije koje su se na njemu pojavile otvorile su prostor za digitalnu transformaciju fizičke trgovine. Tako se dugo vremena vjerovalo da je budućnost trgovine na webu, a zatim na mobitelu, isprva kroz mobilne trgovine, a zatim i mobilne aplikacije trgovaca.

No, s razvojem IoT-a, sve boljih kamera, dolaskom brzog interneta i fintech revolucijom, fizičke su se trgovine same počele digitalizirati i počelo se činiti da i za njih ima svijetle budućnosti. Konačno, na tržište je došao i Amazon Go. Međutim, video pozivi otvorili su mogućnost trgovcima da prodaju izravno iz fizičke trgovine, a kupcima da kupuju odakle god žele. Brzorastući komunikacijski kanal na novi je način pomirio fizičku i internetsku trgovinu.

Što će se i kako odraziti u Hrvatskoj

Danas se stoga sve više govori o kupnji u kojoj više prijatelja preko video linka s trgovcem kupuje neki proizvod. Nadalje, kako su ekrani iz dnevnih soba, gdje im je tradicionalno bilo mjesto, prešli u druge sobe u stanovima i kućama, otvorile su se nove mogućnosti. S ekrana na hladnjaku sad se može izravno obaviti video poziv s trgovinom hranom, pićima, začinima ili jednostavno s restoranom da bi se naručilo dostavu.

A takvih je ekrana na sve više lokacija od kupaonice preko Amazonovih pametnih zvučnika s ekranom pa sve do izloga fizičkih trgovina i zidova u uredu. Ovo potonje je u najvećem porastu. Dok je nekad kralj video komunikacije u uredu bio Skype, danas se na tom tržištu vide takoreći sve chat platforme, uključujući i vrlo popularan i strogo na biznis usmjeren Slack. I tu ima mnogo inovacija.

Primjerice, uz korištenje umjetne inteligencije polako priprema teren da se pisane zabilješke i sumiranje sastanaka mogu raditi automatizirano. Ujedno, priprema se i teren za mnogo veće promjene, poput povećanja broja udaljenih radnika, odnosno transformaciju postojećih radnih prostora. No, tek treba vidjeti kako će se ti trendovi odraziti u Hrvatskoj.