Uz SightRun turisti mogu trčeći upoznati zanimljivost destinacije

Foto: pd

Svi zaljubljeni u trčanje aplikacijom SightRun pred sebe su stavili nove izazove te ovoj aktivnosti dali dodanu vrijednost. Aplikacija je namijenjena za turističke ture, no za razliku od onih klasičnih, ovdje se trči. Svoju ideju razvili su u sklopu Startup Factory natjecanja, a danas okupljaju sve zaljubljenike u ovu aktivnost. Gdje se nalaze danas i što sve nude otkrila nam je Sandra Bortek, idejna osnivačica i rekreativka zaljubljena u trčanje.

- Kako ste došli na ideju za razvojem jedne ovakve aplikacije, nalaze li se i u SightRun timu strastveni trkači?



Ideja je proizašla iz našeg projekta Run Zagreb trkačkih razgleda grada Zagreba. Svi smo bili zaljubljenici u trčanje pa smo spojili ono što volimo i pokušali od toga napraviti projekt.

Kada se otvorio Startup Factory natječaj 2016. razmišljali smo što prijaviti, a onda nam je sinulo da zašto naši trkački razgledi ne bi bili dostupni i onda kada mi vodiči nismo. I tako se rodila ideja audio trkačkog vodiča.





- Opišite nam ukratko po čemu je SightRun specifičan.



SightRun aplikacija koja omogućava turistu-trkaču da razgleda grad bez da razmišlja kojim putem treba trčati i što vidjeti. Aplikacija putem audio zapisa daje navigacijske upute i tijekom trčanja priča zanimljivosti o destinaciji u kojoj se trči i o atrakcijama pored kojih se prolazi. Jednom kada osoba stavi slušalice na uši nema više potrebe gledati u mobitel i upravo tu dobivate potpuni doživljaj trčanja u novoj destinaciji, bez straha da ćete se izgubiti ili pak da imate potrebnu stalno gledati u neku kartu i brinuti kojim putem dalje. Sve naše ture dobro su testirane, sadržaj je prilagođen i trkaču i destinaciji te sami nasnimavamo audio sadržaj kako bi se dobio osjećaj da trčite s lokalcem. I ono što je važno - uz SightRun ne treba juriti jer aplikacija prati tempo korisnika pa se uz nju može i hodati.



- Kakva je povratna reakcija s tržišta na Vašu ideju, ima li onih kojima je trebala baš takva dodana vrijednost kako bi se odlučili na trčanje?



Tko god je probao aplikaciju oduševio se sa samom idejom i zapravo su korisnicima očekivanja nadmašena. Izazov je predstaviti sightrunning tržištu jer je ipak to jedna nova niša trčanja. Aplikacija je zamišljena da koristi trkaču koji se nađe u novoj destinaciji da zna kamo ići trčati i usput upozna destinaciju. Mi se obraćamo trkačima, onima koji već uživaju u ovoj aktivnosti i nismo kao druge aplikacije koje služe za praćenje trčanja. SightRun je turistički proizvod i on daje vrijednost više i trkaču i samoj destinaciji.





- Aplikacija ima tu naglašenu turističku komponentu, obraćaju li Vam se turisti kada dođu i je li razgled ograničen samo na Zagreb? Ako jest, planirate li svojevrsno širenje na druge gradove, a ako nije, gdje ste još dostupni?



SightRun je turistički proizvod, namijenjen stranim gostima koji ne propuštaju odraditi svoj trening ni kada su na putu. Mi im štedimo vrijeme da sami ne traže najbolju rutu za trčanje ili da pokušavaju otkriti što vrijedi vidjeti u destinaciji. SightRun aplikacija spaja trčanje i razgledavanje. Uz SightRun aplikaciju moguće je danas trčati u 11 gradova: Zagreb, Opatija, Pula, Rovinj, Poreč, Split, Šibenik, Omiš, Hvar te u inozemstvu München i Graz. U planu imamo već 8 novih destinacija, od toga će 5 biti lansirano do kraja godine. S novim destinacijama želimo popularizirati i kontinentalne destinacije u Hrvatskoj.





- Na koliko jezika ste dostupni?



Aplikacija je u potpunosti na engleskom jeziku dok sve ture uvijek radimo na engleskom i hrvatskom, a u dogovoru s partnerima radimo ture i na drugim jezicima. Primjerice u Rovinju su ture dostupne i na njemačkom i talijanskom jeziku.



- Ideju ste razradili u sklopu Startup Factory natjecanja, što je to iskustvo značilo za Vas i tim?



Iskustvo je neprocjenjivo. S jedne strane nam je pomoglo da pokrenemo naš startup, prođemo sve faze s našim projektom i okušamo se možda u stvarima koje do tada možda nismo radili. Svatko od nas u timu ima iza sebe već dosta godina iskustva, svatko u svom području, ali vjerujem da nam je svim Startup Factory na neki način pomogao i u osobnom razvoju. Tu je i networking, upoznavanje novih ljudi, povezivanje, druženja, radionice i konferencije… Često znam reći da nema te škole koja može zamijeniti jedno ovakvo iskustvo i zaista mislim da bi svi trebali barem pokušati, a ne samo govoriti da se nešto ne može bez da probaju.