U Etiopiji je objavljeno izvješće o padu Boeingovog zrakopolova, a to je bila i tema o kojoj smo se raspitali na Windaysima u Šibeniku

Haydn Shaughnessy, direktor irskog Global Centre for Business Agility, tvrtke koja savjetuje kompanije poput Swifta, Fujifilma i Švicarske burze, kaže da za to ipak nema potrebe. Problem nije u agileu, tvrdi on.

"Boeing je imao krivi pristup prema agileu. Ako su odlučili da korisniku, a to je pilot, oduzmu pravo da odlučuje o ponašanju aviona u bilo kojoj situaciji bez da su mu to svjesno ponudili kao izbor, to znači da su zanemarili korisnika i time i agile", izjavio je Shaughnessy, počasni govornik na najvećoj poslovno-informatičkoj konferenciji u Hrvatskoj Windaysima 19, a koji se održavaju od 2.-5. travnja u Šibeniku.

U Etiopiji je u četvrtak objavljen preliminarni izvještaj u vezi pada aviona marke Boeing 737 MAX u kojem je poginulo 157 putnika i članova posade. Prema izvješću posada je pratila sva pravila koja postavlja struka i proizvođač aviona, uvjeti za polijetanje su bili idealni, ali unatoč tome nisu mogli spriječiti pad zrakoplova. Izvješće skreće pozornost na softver kao potencijalno ključni razlog pada zrakoplova. Naime, već se neko vrijeme priča da je Boeing zbog dodavanja jačih motora na 737 MAX-ove napravio barem jednu preinaku u softveru, a koja u određenom slučaju oduzima kontrolu pilotu i daje je softveru. Sada je izvješće u Etiopiji stavilo fokus upravo na to.

Srećom, dok se nastavlja istraga, svi Boeingovi slični avioni su prizemljeni u cijelom svijetu. Za kompaniju je to katastrofalan ishod, jer su se upravo MAX zrakoplovi pokazali kao veliki tržišni hit. Zanimljivo, jedni od prvih koji su prizemljili ove Boeinga bili su Kinezi.

Shaughnessy kaže da su danas upravo Kinezi vrlo, ako ne i najviše uspješni u agileu. No ne spominje to u kontekstu njihove brzine prizemljivanja Boeinga već u načinu na koji djeluje njihov top menadžment. Pojašnjava da su sve kompanije globalno pred sve većim izazovom konkurencije iz Kine upravo stoga što su kineske kompanije jako agilne, odnosno njihov top menadžment je prigrlio takav način rada. Ističe da treba prepoznati tu agilnost koja se posebno ogleda u fokusu na korisnika.

"Kineska logika je da uzmu kupca i onda mu nude holističnu uslugu. Imaju ekosustav različitih partnerskih tvrtki kroz koji ga mogu uputiti na što god treba. To je princip koji je različit od američke filozofije specijalizacije, odnosno fokusa na jedan segment ponude i onda bivanja najbolji u tome", kaže Shaughnessy.

Pojašnjava da takav princip vođenju kompanije, taj drugačiji pristup agilnosti danas jako zanima Facebook, Google i Amazon. Naime, njihov kineski konkurent Tencent je diverzificirao svoju ponudu tako što je ulagao u brojne startupe. Kao rezultat danas Tencent ima udjele u 122 startupa jednoroga. Svi oni su dio Tencentovog partnerskog ekosustava.

"Razlog zašto su Kinezi toliko uspješniji je što se vode drugačijom filozofijom. Ne trče za profitnom marginom već za volumenom biznisa. Njima nije toliko zanimljivo imati biznis od milijardu dolara s marginom od 50 posto, koliko im je dobro imati biznis od pet milijardi dolara s marginom od 20 posto", kaže Shaughnessy.