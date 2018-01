Slavonci su najveći hrvatski kripto-rudari

Dobra oprema važna za 'iskapanje' Bitcoina ili Ethereuma/FOTOLIA

Slavonci se pretvaraju u moderne rudare. No, ne kopaju zlato, srebro ili bakar već kriptovalute poput Bitcoina i Ethereuma te su u tome najaktivniji u Hrvatskoj. Marko Lekić, zamjenik direktora HG Spota kaže da je val interesa za rudarenjem kriptovaluta započeo početkom prošle godine i da ni ove ne jenjava.

Udvostručena prodaja

"Najveća potražnja za kripto-rudarskom opremom je u Slavoniji. Dalmacija i ostatak Hrvatske tu bilježe mnogo manje interesa dok u Osijeku i Vinkovcima prodaja grafičkih kartica se udvostručila u odnosu na godinu prije i tamo je najveća potražnja", kaže Lekić.

Ponudu specijaliziranih grafičkih kartica za rudarenje kripto-valuta pronašli smo i u Instar Informatici, Linksu, UZI Shopu te drugim domaćim IT trgovinama. Osim što sami trgovci o tome nisu posebno razgovorljivi, u većini slučajeva sve takve kartice, a cijene su im od petsto do tisuću eura, ili su rasprodane ili se, kako doznajemo, rasprodaju isti dan kad dođu u skladišta. Lekić kaže da je rudarenje kriptovaluta najizraženiji trend u prodaji PC opreme u posljednjih godinu dana.

Lekić Rudarenje kriptovaluta je od lani glavni trend u PC svijetu.

"Razmišljali smo ponuditi specijalizirane strojeve za rudarenje s više grafičkih kartica, ali nisam siguran da ćemo to doskora moći, jer je potražnja za karticama tolika da ih prodamo isti dan čim stignu od proizvođača", kaže Lekić. Pojašnjava da je to odraz globalnog trenda, kao i rasta potražnje za kriptovalutama. Do kriptovaluta, naime, osim kupnjom, može se i rudarenjem. To je zato što se kriptovalute ne izdaju poput kuna ili eura već 'otkrivaju' rješavanjem složenih matematičkih zadataka. Moderni rudari za njihovo rješavanje nagrađeni su u kriptovaluti koju 'kopaju'.

Nestašica IT opreme

U HG Spotu navode da nestašicu grafičkih kartica prati i nestašica druge IT opreme. Tako se jedno vrijeme na tržištu uopće nije moglo kupiti napajanje od 1000 vata, a zatim su kripto-rudari s tržišta pomeli i ona od 750 W i 850 W. "Iduću očekujemo nestašicu matičnih ploča koje podržavaju opremu za rudarenje", kaže Lekić.