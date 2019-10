Prvi kiborg u Hrvatskoj: Kratkim pokretom ruke plaćat će račune i otvarati vrata

Foto: Facebook Denis Periša Private Album screenshot

Prvi šibenski kiborg, napravio je to jer voli napredne tehnologije, a i ne da mu se više nositi snopove ključeva, brdo kartica i osobnih dokumenata, piše portal sibenik.in.

Ovako mu se sve nalazi ispod kože kod palca.

- Taj XNT čip na koji mogu prekopirati sve kartice i dokumente naručio sam ima veće neko vrijeme preko Internet stranice Dangerous Things, ali tek sam sad našao nekog koji će mi to i ugraditi. Nije baš zgodno ime za web site, ali mene je privuklo. Koliko sam proučavao, dosta ljudi te čipove ugrađuju sami sebi, ali ipak nisam htio riskirati ništa i našao sam jednu privatnu kliniku u Zadru koji su mi to sve napravili za pet minuta uz lokalnu anesteziju. Ne znam nikog da je to dosad napravio od Hrvata – za ŠibenikIN govori najpoznatiji šibenski haker.

Periša nije siguran ni je li to što je napravio uopće legalno.

- Znam da su vani, gdje je taj pokret sve jači i jači, u nekim zemljama htjeli zabraniti ugrađivanje čipova u ljude. Međutim, mislim da o tome u Hrvatskoj uopće i ne postoji zakon pa sam uvjeren da se nisam o ništa ogriješio. Jednostavno, riječ je o čipu veličine zrna riže koji će mi olakšati svakodnevni život. Ne osjećam ga i ništa me ne boli, jedino što sam pio tablete da ne bi slučajno došlo do infekcijske upale – objašnjava Darkman.

Uz dokumente i kartice na čip će pohraniti što mu bude potrebno. A da sve skupa i uredno radi, demonstrirao je tako što je mobitelom prešao preko palca i sve spremljeno na čipu se uredno pokazalo na zaslonu telefona.

- Ovo je puno praktičnije rješenje, mobitel uvijek možete izgubiti ili se može razbiti. 'Biohackeri' je za ljude poput mene precizniji naziv od kiborga. Ima ljudi koji ugrađivanjem raznih čipova idu u tešku krajnost. Ne mogu stati poput onih koji se stalno iznova tetoviraju. tako ima onih koji su ugradili čipove u oči pa mogu vidjeti u mraku, a najsmješniji je jedan tip kojem pločica u prsima svaki put vibrira kad se on okrene prema sjeveru. Čip zna i ploviti krvotokom pa primjerice od iza uha završi negdje u leđima. Međutim, ovaj je moj siguran i nemam namjeru još toga staviti si pod kožu. Eventualno još jedno 'zrno riže' kao ovo, ali s drugačijom frekvencijom za neke moje potrebe – govori Denis Periša.

- Bit će to zanimljivo iskustvo kad na kasi samo pružim ruku. Kako će ekipa reagirati namjeravam snimiti. Bit će to dobar video – zaključuje Darkman.

Na ruci ispod palca vidi mu se tek mali ožiljak, a da ga ništa ne boli i da mu čip ne smeta dokazao je Periša već jutros penjanjem po šibenskim zgradama i sređivanjem gradske WiFi mreže.