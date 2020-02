Ubrzat će se i olakšati plaćanje mobitelom/Shutterstock

Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila novu tehničku specifikaciju za korisnike fiskalizacije "Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike Verzija 1.8", koja propisuje fiskalizaciju ponuda i narudžbi.

Po toj specifikaciji, IT tvrtke moraju doraditi svoje POS blagajne (Point of Sale - prodajno mjesto) do 1. travnja, kad po izmjenama i ...