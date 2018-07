Nacionalni parkovi i bicikli se vole

Foto: Press

Javni bicikli sve su popularniji oblik prijevoza u 17 hrvatskih gradova i općina među kojima je Makarska bila među prvima, a ovih dana tom se društvu pridružio i Drniš. Direktorica Turističke zajednice grada Makarske, gospođa Hloverka Novak-Srzić sa svojim timom, najbolji je promotor ovog oblika održive mobilnosti. To je još jedan dokaz kako je sustav javnih bicikala neizostavna komponenta u razvoju turizma, a naročito cikloturizma, što je izuzetno važno u podsezoni i postsezoni. Među gradovima na moru tu su još i Poreč, Zadar, Šibenik i Lastovo. Sljedeći korak je širenje mreže stanica jer postojeći sustavi od samo nekoliko stanica u većini hrvatskih gradova ne zadovoljavaju sve potrebe s obzirom da broj potencijalnih korisnika daleko nadmašuje ponudu. Sustav javnih bicikala značajno smanjuje emisiju štetnih plinova, buku, prometne gužve i probleme s parkiranjem. Bicikliranje pozitivno utječe na psihofizičko zdravlje svih korisnika što može potvrditi svatko tko biciklira, a dobar primjer je i naš poznati pjevač Massimo koji je kao dječak zarađivao đeparac raznoseći novine na dva kotača! Baš na njegovom koncertu naša ekipa uživala je u četvrtak u Makarskoj gdje je Massimo još jednom briljirao pred brojnom publikom.

Suradnja Javne ustanove Nacionalni park Krka i nextbike sustava javnih bicikala

Posjetitelji grada podno Biokova na nextbike biciklima otkrivaju čari grada Makarske, a po povratku kućama u raznim europskim državama velika većina njih opustit će se i ovoga ljeta u divotama jednog od najljepših zaštićenih hrvatskih bisera, Nacionalnog parka Krka. Zaštita prirode i kulturnopovijesne baštine, očuvanje okoliša, edukacija i razvoj aktivnog boravka u prirodi te korištenje alternativnih transportnih sredstava kao što su javni bicikli, prioriteti su JU „Nacionalni park Krka“ koji podrškom sustavu javnih bicikala i drugim ekološkim, edukativnim i prezentacijskim projektima diljem Republike Hrvatske to najbolje dokazuje.

Čarobno okruženje Nacionalnog parka „Krka“, u kojemu izvorna ljepota prirode ljubi bogatu kulturnopovijesnu baštinu čuvajući višestoljetnu tradiciju, idealno je mjesto za poticanje odgovornog ponašanja čovjeka prema prirodi. Brojnim projektima i manifestacijama s jasnom ekološkom porukom, JU „Nacionalni park Krka“ kod posjetitelja i lokalnog stanovništva razvija senzibilitet za skladan odnos prema prirodi te se predstavlja i afirmira kao atraktivna i sadržajno bogata destinacija.

Kako se koristi nextbike i koje pogodnosti donosi novi cjenik

Nextbike građanima, studentima i turistima omogućava najpovoljniji, najbrži, najzdraviji i najzabavniji prijevoz, a jednom registrirani korisnik za samo 200 kuna godišnje članarine nextbike bicikle može koristiti u više od 150 gradova u svijetu pri čemu uživa u neograničenom broju besplatnih vožnji u trajanju do 30 minuta te dodatnih 1200 bonus minuta! Za turiste tu je 7-dnevni paket za samo 100 kuna, a Pay As You Go opcija omogućuje najmove bicikala u trajanju do 30 minuta za samo 5 kuna.