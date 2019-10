'Možemo imati 500 ili 1000 zaposlenika i prihod od 50 do 100 milijuna eura'

Predsjednik Uprave GDi grupe Boran Lončarić prisjetio se i kako je bilo 1989. kad je suosnivao tvrtku

Za uspješnih idućih 30 godina zagrebačka se softverska grupacija GDi grupa, čije usluge koriste neki od globalno najvećih telekoma od Deutsche Telekom grupe, A1 grupe, Telefonice, Telenora, Vodafona i United grupe preko velikih gradova i državnih institucija u Hrvatskoj i regiji, zatim američke vojske pa sve do Nokia Herea te preko nje Amazona, Binga, Facebooka, Garmina, Intela kao i automobilskih divova poput Audija, BMW i Daimlera, za taj nastavak uspješnog poslovanja ova se grupacija pripremila na neobičan način.

Kompaniju, naime, uz jednog od osnivača Borana Lončarića, strateški usmjerava posebno savjetničko tijelo GDi Advisory board. Boran Lončarić, predsjednik Uprave GDi grupe ključnim smatra što GDi tim "diže i živi" vrijednosti kompanije "Do Well, Do Good" te da to osjete i korisnici. Na proslavi 30. godina poslovanja u Zagrebu okupilo se 500 partnera i korisnika. Proslava je bila i šira, jer uključivala je i prethodni sedmodnevni roadshow od Ljubljane do Skopja na kojem je učestvovalo više od 2300 sudionika.

Prvi u Hrvatskoj

"Za naš uspjeh zahvaljujem kvalitetnom i dinamičnom GDi Teamu te sam uvjeren da je nastavak kvalitetne kadrovske razvojne politike i interne kulture ono što će nam osigurati dugoročno uspješno i održivo poslovanje uz daljnji rast i prema 2030. godini", kaže Lončarić.

GDi je danas srednjeeuropski lider u geoinformatičkim rješenjima za Industriju 4.0. Ovo je prva softverska tvrtka iz Hrvatske koja je većinu prihoda počela ostvarivati od prodaje softvera pod vlastitim brendom. Ujedno, riječ je o prvoj domaćoj tvrtki koja je sklopila milijunski izvozni posao u području clouda.

Godine 2012. napravila je izvoz GDi Ensemble clouda u Belize za rekordnih 1,71 milijuna kuna. U međuvremenu tvrtka je na svoj cloud povezala čak 30.000 IoT uređaja te je jedan od najvećih korisnika dronova i bespilotnih letjelica u Hrvatskoj. Danas GDi ima više od 4000 korisnika na četiri kontinenta u 11 vremenskih zona, pri čemu vlastite urede ima u 14 zemalja od Poljske i Njemačke na sjeveru do Ukrajine i Albanije na istoku i jugu.

250 stručnjaka zapošljava grupa GDi na tri lokacije u Hrvatskoj i svojim uredima koji se protežu od Njemačke i Poljske na sjeveru do Ukrajine na istoku i Albanije na jugu

"Konsolidirani prihod GDi grupe lani je bio 104 milijuna kuna, odnosno 14 milijuna eura, od čeka oko 70 posto sa tržišta izvan Hrvatske, a do kraja godine očekujem da će se to popeti na 16 milijuna eura, odnosno 120 milijuna kuna dok ćemo po broju zaposlenika narasti na njih oko 260, a do kraja 2020. očekujemo rast prema 300 zaposlenika", kaže Lončarić. Trenutačno, GDi grupa zapošljava 250 stručnjaka, od čega polovicu u Hrvatskoj. Ovdje se nalazi razvoj. Lončarić navodi da u Hrvatskoj grupa ima tri ureda, i to u Zagrebu, Rijeci i Osijeku.

"Dugi niz godina ulažemo u interni razvoj našega vlastitog softvera te naših vlastitih robnih marki GDi Ensemble i GDi Atlas, a zadnje dvije godine smo dodatno vrlo snažno pojačali ulaganje u vlastiti razvoj GDi Ensemble i GDi Atlas, u koje godišnje investiramo oko dva milijuna eura", kaže Lončarić. Naglašava da im je najvažniji segment poslovanja u području "Smart Industry", odnosno Industrije 4.0 u kojoj generiraju više od polovice prihoda. Tu su posebno snažno prisutni u telekomunikacijama, energetici, transportu i logistici.

S oko 40 posto prihoda prisutni su u "Smart Society" u kojem su najznačajniji segment poslovanja usluge za pametne gradove te pametna zaštita i upravljanje prirodnim resursima, primjerice vodom i nacionalnim parkovima. Navodi da rade i poslove iz područja sigurnosti, ali o njima nije želio pobliže pričati. Lončarić kaže da manje od desetine prihoda, ali što im je vrlo značajno za razvoj, rade u području zvanom "Smart Innovation".

Tu surađuju s istraživačkim instititutima i fakultetima te rade EU inovacijskim projektima. Susonivač i direktor GDi grupe kaže da davne 1989., kad su kretali, nije bilo moguće predvidjeti ovakav uspjeh tvrtke. No, ističe da su neki ključni elementi za to danas vrlo jasni.

"Trideset godina kasnije, dobar GDi Team, dobri proizvodi, 14 zemalja, softver u 11 vremenskih zona na četiri kontinenta - za sve su to ključni ljudi, suradnici i kvalitetna interna kultura", ističe Lončarić.

Velika vizija

Jedan od primjera kulture koju razvoja GDi grupa je i program "GDi For STE(A)M" kroz koje grupa daje potporu za izvrsnost u STEM disciplinama za studente i srednjoškolce te potpora umjetnosti.

11 vremenskih zona softver koji prodaje GDi koristi se u 14 država na četiri kontinenta, a usluga se nudi iz Hrvatske

Ove godine su tako na natječaju GDi-a za srednjoškolce "Poboljšaj svijet znanjem i tehnologijom" 2018/19 nagrađena tri najbolja projekta srednjih škola iz Osijeka, Rijeke i Preloga, uz nagradu za timski rad srednjoj školi iz Đurđevca. Lončarić kaže da je dio njihove kulture i to da je GDi menadžment odavno postao "puno širi i puno snažnijji nego sam to samo ja".

Tako je na naše pitanje gdje vidi kompaniju za idućih trideset godina odgovorio da nije presudno kakvu viziju ima on i gdje GDi za pet ili deset ili čak 30 godina vidi on, nego "kako GDi zamišlja i vodi sada već zaista i tehnički i poslovno vrlo zreo širi tim vrlo iskusnih menadžera i menadžerica".

"Pored našega standardnog planiranja za dvije do tri godine unaprijed, što radimo svake godine unazad desetljeća, ove godine smo imali radionice za planiranje do 2030., u dva koraka i to pet godina, te deset godina i dalje", kaže Lončarić. Kaže da to rade tako da su fokusirani na uspjeh svojih korisnika i njihovih ciljnih industrija.

U telekomunikacijama stoga promišljaju daljnji razvoj 5G-a, optike i konvergetnih mreža i usluga, a slično je u energetici, transportu, logistici i pametnim gradovima. "Uvjeren sam da GDi može biti tvrtka i s pet stotina ili tisuću zaposlenih i prihodima od više od pedeset, možda i 100 milijuna eura", zaključuje Lončarić.