Kradu podatke s kartica i dok su u džepu, ali možete se zaštititi

Foto: Zvonimir Varga / Poslovni.hr

Iako su već godinama u uporabi, oko korištenja beskontaktnih bankovnih kartica postoji još uvijek jedna prilična doza sumnje i nepovjerenja. To se svako malo "podgrije" nekim od istraživanja pa i klijenti banak radije ostaju vjerni tradicionalnoj "plastici" i plaćanjima preko POS-aparata, pa čak i slipovima.



Novi, zabrinjavajući podaci dolaze od dviju odvojenih studija rađenih u Velikoj Britaniji u razmaku od pola godine. Jednu je odradio nadaleko poznati potrošački portal Which?, dok iza druge stoji Money Mail, ali obje pokazuju kako se praktično mogu ukrasti podaci zabilježeni na ovoj vrsti kartica i njezinim vlasnicima zadati prilične financijske nevolje. Sve što im je trebalo bio je čitač kakvog se za nekih 30 funti pa i manje može naći i kupiti u web-shopovima.

Kako piše Slobodna Dalmacija, u svome istraživanju Which? ih je testirao na deset različitih kreditnih i debitnih kartica i unatoč kodiranju uspjeli su iščitati sve bitne podatke. Da stvar bude još gora, na koncu su bez velike muke podatke kojih su se dočepali uspjeli iskoristiti u jednoj online transakciji.

Kartica i prihvatni uređaji dizajnirani su na način da se „osjetljivi“ podaci bitni za izvršenje financijske transakcije kriptiraju prije prijenosa čime je onemogućena njihova promjena – poručuju iz Erste banke.



Oni, kao ni kolege im iz Raiffeisen banke kažu da do sada nisu imali prijavljene slučajeve nepravilnosti. Takvim podacima ne raspolažu ni u Hrvatskoj udruzi banaka (HUB).

Kako se zaštititi

1. Može se odsjeći gornji desni kut kartice i tako spriječiti da ona odašilje signal naplatnom uređaju. U tome slučaju kartica će se moći koristiti uz autorizaciju PIN-om, ali je problem što ih može progutati bankomat jer to detektira kao grešku.

2. Zaštita se može ostvariti i da se kartica omota aluminijskom folijom jer je ona barijera za emitiranje signala. Neke su tvrtke već na tržište izbacile i posebno proizvode poput plastične navlake, ali je nevolja što za korištenje kartice morate ju izvući van i prisloniti na uređaj. Postoje i posebne vrste takujina.

3. Jedna je studija pokazala da je, zbog pretrpanosti stvarima, čitaču najteže do kartice i njezinih podataka bilo doprijeti u - ženskim boršama. Skeneri teško mogu prodrijeti kroz brojne predmete u torbi do same kartice.