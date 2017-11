IN2 grupa sa Forebitom otvara Bitcoinu vrata svjetskih burzi

Banke i brokeri moći će zatražiti trgovanje derivatima kriptovaluta/Thinkstock

IN2 grupa, najveća softverska tvrtka po broju programera u Hrvatskoj, posljednjih je nekoliko godina pripremila niz velikih iznenađenja. Prije pet godina, i to davno prije nego li je postalo očito da će zavladati nestašica programera, IN2 je počeo mahnito zapošljavati, premašivši 600 IT stručnjaka. Prije tri godine IN2 je napravio lokalni M&A (mergers and acquisitions) presedan odbivši se prodati Hrvatskom telekomu.

Spona starog i novog svijeta

Sada smo doznali da je kroz svoj startup Forebit razvio rješenje zbog kojeg ćemo prvi put na najvećim svjetskim burzama od Londona preko New Yorka do Tokija vidjeti velike institucionalne investitore kako trguju Bitcoinom, Ethereumom i Litecoinom.Teško je opisati kakvu je platformu Forebit točno stvorio, jer taj posao trenutačno rade tri različite vrste igrača u financijskom sustavu: središnje banke, burze i neovisni generatori indeksa. Forebit od svakog radi ponešto, a rezultat je prvi regulatorno neprobojan most između kriptovaluta i tradicionalnog financijskog svijeta.

No, krenimo redom. Neki možda nisu znali, ali zlatom se trguje i na Zagrebačkoj burzi. Ako se pitaju kako ga legalno ne smijete pohraniti u bankarske sefove u Hrvatskoj i kad HNB nema ni unce, odgovor je u financijskim derivatima. Ne trguje se u Zagrebu doslovno polugama zlata već pravima na njega te različitim izvedenicama tih prava koji podlogu imaju u zlatu. Glavni igrač, koji donosi derivate zlata, ali i srebra i nafte na hrvatsko tržište jedna je austrijska banka koja to pak radi preko svoje centrale u Beču. Na cijenu tih derivata s jedne strane utječe potražnja, a s druge ponuda koja se ogleda kroz indekse koje stvaraju Thompson Reuters i Bloomberg te najveća svjetska robna burza New York Mercantile Exchange (NYMEX).

I dok javnost Thompson Reuters i Bloomberg povezuje vrlo usko s objavom poslovnih vijesti, njihovo je temeljno poslovanje zapravo u pružanju vrlo izdašne analitika i drugih sofisticiranih financijskih usluga za banke, burze i druge institucije. No, dok su Thompson Reuters i Bloomberg glavni igrači u svijetu indeksa fiat novca, hrvatski startup Forebit pretendira to biti u svijetu kriptovaluta. Ivan Glavaš, voditelj razvoja Forebita i bivši direktor nadzora Zagrebačke burze kaže da su se lani već pojavila tri derivata za Bitcoin, ali da tržištu nedostaju igrači poput austrijske banke koja u Zagrebu prodaje zlato. Nedostaje regulatorno zeleno svijetlo za takvo trgovanje.

"Upravo to je revolucija koju mi donosimo na financijska tržišta. Forebit će uz indekse kriptovaluta, bankama, burzama i drugim financijskim institucijama omogućiti da idu prema Hanfi, SEC-u i drugim regulatorima sa svim potrebnim pokazateljima i dobiju zeleno svjetlo da na zagrebačkoj, bečkoj, frankfurtskoj, njujorškoj, tokijskoj, šangajskoj i burzi u Hong Kongu izlistaju derivate Bitcoina i drugih kriptovaluta", kaže Glavaš. Sanja Svilokos, izvršna direktorica za digitalno poslovanje IN2 grupe, kaže da koriste blockchain kako bi indeksirali goleme količine podataka koji opisuju svijet tradicionalnih financijskih tržišta i svijet kriptotržišta.

"Spojili smo se na 55 kriptoburzi među kojima su i najveće poput Geminija, Krakena i GDAX-a, a za početak radimo indekse za Bitcoin, Ethereum i Litecoin", kaže Svilokos. Tomislav Glavaš, voditelj tehničkog razvoja Forebita navodi da se njihovo rješenje temelji na švicarskom Auguru. Riječ je o jednoj od najcjenjenijih blockchain platformi, koja usto surađuje sa softverskim igračima poput Microsofta. Voditelj razvoja Forebita Ivan Glavaš dodaje da ih od konkurencije izdvaja da sve rade javno.

"Naš algoritam je javan i naši podaci su javni. Nismo open source, ali smo potpuno transparentni pa svaki regulator ili zainteresirana strana može nas pregledati potpuno neovisno i u tom smislu za Bitcoin radimo isto posao koji za fiat valute rade središnje banke", kaže Glavaš. Dodaje da je pri tome izvor indeksa decentraliziran, jer dolazi s više burzi, te u tom smislu djeluju isključivo kao informacijski posrednik.

Odnos valute i kriptovalute

"Informacija koju prenosimo je indeks globalnog kretanja valuta u odnosu na kriptovalute. Mi ne utječemo na tržište. Samo ga bilježimo. Takav pristup je ono zbog čega će bilo koja banka ili brokerska kuća bilo gdje na svijetu sada moći otići svojoj Hanfi ili SEC-u i tražiti zeleno svjetlo za početak trgovanja derivatima Bitcoina praćenjem našeg indeksa", kaže.