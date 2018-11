Gdje se najčešće kradu pametni telefoni i što učiniti ako vam se to dogodi?

FOTO: GettyImages

Prema istraživanjima neka od najboljih mjesta za krađu pametnih telefona su barovi, restorani i kafići s obzirom da su to mjesta na kojima korisnici najčešće gube svoje uređaje. Krađama pametnih telefona su češće pogođeni stanovnici velikih gradova, pogotovo ako se kreću u inozemstvu. Ako i sami volite puno putovati obratite pozornost na to kada vam se u restoranima obrate nepoznati ljudi jer su to situacije kada često dolazi do krađe. piše PCChip.

Osim restorana često mjesto, odnosno mete lopova po pitanju krađe pametnih telefona jest javni prijevoz, pogotovo kada su gužve i kada je puno ljudi ukrcano u autobuse ili tramvaje. Kada se vozite sredstvima javnog prijevoza pazite gdje ste stavili svoj pametni telefon i pazite na to da je džep ili torbica u kojoj se on nalazi zatvoren.

No, to učiniti kada i ako saznamo da nam je uređaj ukraden.

Dobra stvar kod Android pametnih telefona jest ta što oni, odnosno veliki broj njih nude više različitih načina kako locirati uređaj koji je ukraden ili izgubljen. Jedna od svakako najkorištenijih i najpoznatijih metoda pronalaska jest putem Googleove ”Find My Device” mogućnosti (na koju možete doći preko internetske stranice sa svoga računala ili preko aplikacije koju možete skinuti sa Googleove Trgovine aplikacijama).

Osim Find My Device unutar Googleove Trgovine aplikacijama možete pronaći i neke druge vrlo korisne aplikacije koje vam mogu poslužiti za pronalaženje vašeg uređaja tako da možete i njih koristiti.

Još jedan odličan način kako pronaći uređaj ukoliko sumnjate da ste ga negdje izgubili ili još gore- da vam ga je netko ukrao jest uz pomoć Smartwatcha ili pametnog sata. S obzirom na to da pametni satovi, pogotovo ovi noviji, na sebi imaju najnovije mogućnosti koje imaju i Android pametni telefoni, dobra ideja je ovaj gadget koristiti i kao svojevrsnu produženu ruku vašeg Android uređaja.

Ako znate da je vaš pametni telefon ukraden (ili ga jednostavno nakon nekoliko sati niste mogli pronaći) vrlo važno je da krađu prijavite policiji. Nakon što krađu prijavite policija će onemogućiti korištenje vašeg uređaja na drugim mrežama. No prije nego što odete na policiju trebati će vam neki podaci vezani uz vaš pametni telefon.

Prva vrsta podataka koja će vam trebati je IMEI broj vašeg pametnog telefona. Radi se o broju kojeg možete pronaći ili na kutiju uređaja ili unutar postavki vašeg telefona, točnije pod dijelom ”About phone”. IMEI broj je zapravo neka vrsta JMBG-a ili danas OIB broja koji se sastoji od petnaest znamenki.

Osim IMEI broja dobro je naravno znati točan i precizan naziv vašeg pametnog telefona, boju uređaja, kao i sve dodatne gadgete koji su možda ukradeni zajedno s telefonom.

Dobro bi bilo nakon što shvatite da vam je uređaj izgubljen i ako ga ne možete pronaći nazvati službu za korisnike i obavijestiti ih o krađi. Na taj način operater mreže na kojoj je vaš uređaj aktiviran će svaki puta ako i kada netko obavi razgovor znati da to niste bili vi i iz daljine će onemogućiti korištenje vašeg uređaja.