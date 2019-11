FOTO: Fina otvorila novi razvojni centar, tehnološki proizvodi državne agencije dolazit će iz Virovitice

Foto: Fina

Financijska agencija (Fina) u Virovitici je otvorila svoj četvrti informatički razvojni centar, u kojem će se stvarati IT rješenja, od analize, dizajna, programiranja te onda i testiranja samih rješenja, kao softverskih proizvoda.

IT razvojni centri (ITRC) dosad su već otvoreni u Splitu, Zaboku i Osijeku, najavljen je i onaj u Čakovcu, a zajednička im je karakteristika da se otvaraju i djeluju tamo gdje su i visokoškolske ustanove (fakulteti ili učilišta) koje obrazuju IT profile, upravo one nužne Fini. I u Virovitici je tako, kako navode iz agencije, riječ o zaokruženoj organizacijskoj cjelini koja se bavi izradom i podrškom IT usluga za ciljane korisnike. U novim prostorima Fina je već zaposlila 5 radnika, a u planu je daljnje zapošljavanje iskusnih IT stručnjaka. To će, prije svega, biti Finini stipendisti s virovitičke Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici (VŠMTI), ali isto tako Fina otvara prilike i studentima koji će se u Razvojnom centru moći zaposliti preko student servisa.



"Financijska agencija je prije svega tehnološka tvrtka koja ima vrlo snažan razvojni IT tim, s 280 zaposlenika. Fina je jedan od četiri nositelja digitalizacije države i upravo na tim poslovima gradimo svoju budućnost te nam je IT kadar itekako potreban. Surađujemo s Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici, kako bismo pokazali studentima koji se ovdje školuju da imaju gdje raditi, da ih čeka buduće radno mjesto te da ovdje mogu obaviti svoju praksu, napisati diplomski rad i sudjelovati u svim projektima koje Fina radi", poručuje predsjednik Uprave Fine Dražen Čović.



Kako je rekao ljetos za Poslovni dnevnik, takav moderan ITRC koncept svakako je vezan uz suradnju s lokalnom zajednicom te pripadajućim školstvom.



"Krajnji njegov cilj je razvoj modernih IT proizvoda koji zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice te zapošljavanje lokalnog stanovništva, što je i društveno odgovorno poslovanje. U Virovitici smo vrlo vjerojatno najveća IT tvrtka kamo dolaze manje-više svi studenti, a plan je tamo imati 20-ak ljudi", istaknuo je Dražen Čović.

Stoga i lokalni studenti, gdjegod Fina otvori ITRC-ove, zna gdje može pokucati na vrata, pogotovo jer je Fina, uz to što im daje priliku, i socijalno osjetljiva kompanija, prema Čoviću.



"Imamo kolektivni ugovor i kompanija smo s visokom razinom radnih prava, ulaganje u ljude kroz edukacije i usavršavanja je veliko. Stabilna plaća, plaćanje prekovremenih sati, plaćanje rada na projektima, dajemo stimulacije za poseban trud, no sve ovisi o čovjeku. Ono što je važno, a zbog čega smo i počeli razgovarati sa studentima jest: Mi kažemo što radimo u razvoju transparentno i otvoreno, kakve poslove radimo i u kojim tehnologijama. Ako se u tome prepoznaju, javit će se jer imaju i jasan put: od osobnog razvoja u firmi, rada i odnosa s mentorima, znanja o tome u koji točno projekt idu", poručuje Čović.