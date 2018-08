Facebook i Instagram uveli nove opcije

Foto: Silas Stein/DPA/PIXSELL

Facebook i Instagram uveli su nove alate za koje tvrde da će pomoći korisnicima u kontroliranju vremena koje provode na tim društvenim mrežama.

"Danas najavljujemo nove alate koji će pomoći korisnicima u kontroliranju vremena koje provode na Facebooku i Instagramu: ploču aktivnosti, dnevni podsjetnik i novi način ograničavanja obavijesti. Nadamo se da će ovi alati ljudima pružiti mogućnost bolje kontrole vremena kojeg provode na našim platformama, kao i potaknuti razgovor između roditelja i tinejdžera oko ispravnih online navika", napisali su iz Facebooka.

Jedan od alata je mjerač vremena kojeg ste proveli na Instagramu i Facebooku. Na Instagramu se taj alat otvara dodirom na "Your Activity", a na Facebooku dodirom opcije "Your Time on Facebook".

Druga opcija, izrazito korisna onima koje notifikacije s Instagrama i Facebooka ometaju u poslu, odnosi se na kratkotrajno gašenje obavijesti za vrijeme obavljanja druge radnje. Za aktivaciju opcije potrebno je dodirnuti ‘Notification Settings’ gdje se nudi podopcija ‘Mute Push Notifications’.

Ove opcije već su dostupne korisnicima u SAD-u, a uskoro dolaze i u Hrvatsku, piše Srednja.hr