Evo što partneri projekta kažu o "Pametnim gradovima"

Fotolia

Po četvrti put kroz projekt Poslovnog dnevnika Pametni gradovi - gradovi budućnosti predstavljaju se nova dostignuća u modernom i efikasnom upravljanju.

Maja Graml, direktorica tvrtke Graml

Bigbelly se pozicionirao kao vodeće rješenje na svjetskom tržištu za pametno prikupljanje i odvajanje javnog otpada. Nalazi se na svjetskoj mapi pametnih rješenja, sa svojih više od 1500 zadovoljnih klijenata, kao važan segment u razvoju održivih gradova u 54 zemalja diljem naše planete. Treba naglasiti da Bigbelly nije samo kanta koja kompaktira otpad i dojavljuje kada je puna, već je to ujedno i IoT platforma koja može ugostiti i ostala pametna rješenja koja gradovi često primjenjuju na javnim površinama, kao što su npr. Wi-Fi hotspot te različita urbana senzorika - primjerice za mjerenje klimatskih parametara, za mjerenje buke, kvalitete zraka i slično. Uz sve to, radi 100 posto na solarnu energiju. Bigbelly sustav transformira jednu od najmanje učinkovitih industrija na planetu koja istovremeno zahtijeva jako puno resursa – industriju prikupljanja javnog otpada.

U Hrvatskoj je najbolji primjer grad Dubrovnik koji je implementacijom Bigbelly rješenja smanjio učestalost pražnjenja kanti za javni otpad za punih 88 posto. Nadležne službe smanjile su broj odlazaka na svaku od lokacija gdje su postavili Bigbelly spremnike u godišnjem prosjeku s 35 na tri puta tjedno. Time su bitno smanjili svoje operativne troškove i ujedno povećali stopu prikupljanja reciklabilnog javnog otpada, jer su dodatno postavili Bigbelly spremnike za odvajanje otpada i to za plastičnu i metalnu ambalažu.

Zahvaljujući posebnom dizajnu Bigbelly spremnika koji čini potpuno zatvoreni sustav, nema vidljivog i razbacanog otpada od strane vjetra i životinja. Također, izbjegnuto je i širenje neugodnih mirisa, a životinje ne mogu ući u spremnike. Samo neki od svijetlih primjera iz svijeta koji koriste Bigbelly rješenje su također i gradovi New York, Hamburg, Dublin, Stockholm, kao i mnogi drugi.

Smatram da je zajednički projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista vrlo bitan u podizanju svijesti javnosti u Hrvatskoj o važnosti implementacije inovativnih i smislenih rješenja za gradove koji služe građanima i povećavaju kvalitetu života svih nas.

Na ovom hvalevrijednom projektu već godinama sudjeluju donosioci odluka iz gradova koji ulažu velike napore kako bi odabrali najbolja ICT rješenja za svoje gradove i naposljetku ih implementirali te koristili na ispravan način.

Iz tog razloga, ovaj projekt je za nas vrlo bitan jer nam daje priliku predstaviti značajan doprinos Bigbelly rješenja na svjetskoj razini u razvoju održivih gradova s ciljem povećanja kvalitete života, uštede novca poreznih obveznika, poboljšanja operativne učinkovitosti kao i edukacije građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom.

Iz naših dosadašnjih iskustava na polju upravljanja otpadom i razgovora s donosiocima odluka na lokalnoj razini, možemo slobodno istaknuti kako je jedan od glavnih problema nedostatak prilika za prijavu takve vrste pametnih rješenja, odnosno projekata za sufinanciranje od strane EU fonda (KF i EFRR). Pritom valja napomenuti da su tijekom zadnjih godinu dana objavljeni javni pozivi za dodjelu EU sredstava s krajnjim ciljem smanjenja količine otpada koja se odlaže na odlagalištu, a niti jedan od tih javnih poziva nažalost ne uključuje ICT/IoT tehnologije kao prihvatljiv trošak. Korištenje naprednih tehnologija, s druge strane, dokazano pospješuje učinkovitost u upravljanju otpadom, smanjuje troškove i povećava stopu odvajanja reciklabilnog otpada.

Izvršna vlast u Hrvatskoj zasad nije još u potpunosti prepoznala veliku važnost ‘Smart City’ rješenja za jedinice lokalne samouprave. Kako bismo bili u koraku sa svjetskim trendom razvoja koncepta pametnih gradova, potrebna je podrška na državnoj razini u digitalizaciji hrvatskih gradova kroz otvaranje vrata koja će omogućiti iskorištavanje sredstava iz EU fondova za tu namjenu.

Marko Ignjatović, direktor sektora financija i logistike Libusoft Cicoma

Sam pojam koncepta pametnog grada podrazumijeva kako je riječ o naprednom promišljanju o budućnosti zajednice. Svaki grad koji na inovativan i učinkovit način upravlja svojim resursima i javnim uslugama i pri tome koristi napredna tehnološka, digitalna rješenja već je svoje procese, planove i smjernice razvoja stavio u koncept pametnog grada. O važnosti takvog koncepta najbolje govore njegovi ciljevi. Jedan od najvažnijih je nastojanje da se građanima približe relevantne informacije i aktivno ih se uključiti u upravljanje njihovim gradom. Pametna rješenja stvaraju mogućnost interakcije između gradske uprave i građana. No, osim toga veliki značaj pametnih rješenja je u tome što donose značajne uštede, omogućavaju efikasnije upravljanje proračunom, optimizaciju investiranja i brže donošenje odluka.

U razvijenom svijetu stvari su bitno drugačije nego kod nas u Hrvatskoj i pametni su gradovi tamo znatno brojniji, odnosno udio pametnih gradova u ukupnom broju je puno veći. No, nije toliko važno samo koliko je pametnih gradova, nego koliko je koji od njih implementirao pametnih rješenja i na kojem je stupnju realizacije pametnog koncepta. Mnogi su gradovi (i to ne samo kod nas) odlučili investirati u neki od projekata kako bi se 'brendirali' kao pametni, ali potrebna je doći do integriranih pametih strategija da bi za neki grad mogli reći da je stvarno postao održiv i samodostatan. Među zemljama koje najviše prednjače u Europi su Nizozemska, Njemačka, Italija i Španjolska. Jedan od 'najpametnijih' gradova u Europi je Amsterdam koji je s inicijativom pametni grad krenuo još 2009.

I hrvatski su gradovi aktivno krenuli u digitalnu transformaciju. Prema istraživanju Zavoda za gradski promet zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti, 40 od 128 gradova u Hrvatskoj razvija i primjenjuje neka od pametnih rješenja koja pridonose kvaliteti života i boljem standardu.

Grad Pula primjerice, među prvima je započeo s pametnim rješenjima kojima je pojeftinio, a povećao efikasnost gradske uprave. Zatim Grad Samobor koji uvodi pametni sustav Registar nekretnina, te Grad Bjelovar koji se obvezao postati prvi potpuno digitalizirani grad u Hrvatskoj i to već od slijedeće godine. Tu je i Grad Rab, primjer modernog, u tehnološkom smislu osviještenog, grada koji krupnim koracima grabi potpunoj digitalnoj transformaciji. Od manjih gradova, Kastav, Knin i Karlovac također su među predvodnicima digitalne transformacije u Hrvatskoj.

Da bi naši gradovi postali još 'pametniji' prije svega potrebna je sveobuhvatna strategija koja će ravnomjerno uključiti sve krajeve Republike Hrvatske. Nema puno smisla digitalna transformacija velikih gradova ako će manji ostati na repu događanja. Jednako tako, važno je u inicijativu uključiti i širu javnost, a ne samo državna tijela, ministarstva i jedinice lokalne samouprave. Kao uzor može poslužiti već spomenuti Amsterdam gdje je inicijativa pametni grad obuhvatila 79 projekata zajednički razvijenih od strane lokalnog stanovništva, vlade i poduzeća. Uz takvu bi strategiju domaće tvrtke koje se bave razvojem i implementacijom pametnih rješenja dobile vjetar u leđa i mogle postati zamašnjak pametnog razvoja.

Specifičnost djelatnosti Libusoft Cicoma jest u tome što u Hrvatskoj nije moguće koristiti internacionalna informatička rješenja: treba napraviti vlastita, uskladiva s hrvatskim zakonima i primjenjiva u hrvatskim poslovnim procedurama. Već smo više od četvrt stoljeća ovdje i razvijali smo napredna rješenja za potrebe javnog sektora još dok se nisu etiketirala pametnima. Oko 70 posto svih hrvatskih gradova koristi naša rješenja. Ishodište za razvoj naših proizvoda i usluga su potrebe naših korisnika, ali i građana kojima su benefiti naših rješenja u konačnici namijenjeni. Danas, u vrijeme brzih i značajnih promjena, možemo reći da trendove ne slijedimo, nego ih donosimo i predvodimo. Razvili smo cijeli niz rješenja namijenjenih uslužnim servisima građana, sustave informiranja građana i rješenja za digitalizaciju javne uprave čiji su ciljevi optimizacija poslovanja, transparentnost, učinkovitost i smanjenje troškova.

Ove smo godine predstavili iČelnik, moderan softver za 'pametnu' gradsku upravu. Pomoću tog specijaliziranog softvera čelnici jedinica lokalne samouprave, kao i njihovi ključni djelatnici, mogu u realnom vremenu – na računalu, ali i na mobitelu – dobiti odgovore na sva pitanja o proračunu, upravljanju gradskim sredstvima i mnoga druga. Odgovori na takva pitanja – koja zanimaju i građane i upravu – dosada su zahtijevali sate, ako ne i dane istraživanja.

Kao što sam prethodno spomenuo, iznimno je važno u napredni razvoj uključiti sve sudionike, a pogotovo građane. Za to je potrebno sustavno raditi na informiranju i edukaciji kako bi ih upoznali s brojnim prednostima i koristima koju javnost ima od digitalne transformacije. U tome je suradnja medija i aktivno uključenog poslovnog sektora od velike važnosti.

Zato smo iznimno ponosni na suradnju u projektu Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista i našu ulogu u njoj jer to vidimo kao priliku da svoju viziju približimo istinskom korisniku, a to je svaki građanin Hrvatske.

HEP

Važnost koncepta ‘pametnog grada’ i pametnih rješenja je iznimno velika i njihova realizacija definitivno će biti jedan od najvažnijih izazova u sljedećih par desetljeća. U stvaranju pametnih gradova moraju sudjelovati svi: od proizvođača, distributera električne energije do samih kupaca, odnosno korisnika, koji moraju prihvatiti nove koncepte i prilagoditi se promjenama. HEP ODS trenutno provodi kapitalni nacionalni projekt uvođenja pametnih brojila koja će se moći daljinski očitavati te uz razvoj konvencionalne elektroenergetske mreže, aktivno provodi razvoj naprednih mreža te uvođenje energetski učinkovitih transformatora u nacionalni elektroenergetski sustav.

Koncept ‘pametnoga grada’ se počeo razvijati i dobivati na važnosti razvojem svijesti o potrebi za smanjenjem štetnog utjecaja na okoliš. Rastuća energetska učinkovitost, ali i povećanje broja potrošača električne energije u urbanim sredinama tako stvaraju motivaciju da gradovi postanu moderne platforme budućnosti. Na razini Europske unije koncept ‘pametnog grada’ potican je od strane Europske komisije i obuhvaća mjere kojima je cilj osigurati bolje upravljanje gradovima, smanjiti emisije stakleničkih plinova, optimizirati javni promet te općenito smanjiti utjecaj na okoliš. U Hrvatskoj se koncept ‘pametnog’ grada primjenjuje pri izradi i provedbi različitih pilot projekata.

Članice HEP grupe tako sudjeluju kao partner na projektu 3Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City) financiranog iz INTERREG paketa, unutar kojeg se razvija koncept stvaranja pametnog grada na više razina, od upravljanja pametnim zgradama i pametnim mrežama do implementacije punionice električnih vozila i uspostave daljinskog grijanja. Važno je napomenuti kako će HEP ESCO uskoro u svom portfelju ponuditi prenamjenu postojećih poslovnih zgrada u zgrade koje se mogu klasificirati kao ‘aktivni kupci’ što je jedan od preduvjeta stvaranja ‘pametnog grada’.

Mogućnost upravljanja potrošnjom i novim konceptima imat će višestruko pozitivne učinke na gusto naseljenim područjima – od smanjenja zagađenja bukom pa sve do razvoja turizma. U budućnosti se očekuje da će pametni uređaji i električni automobili također sudjelovati i u regulaciji elektroenergetskog sustava, tako što će u razdobljima visoke potrošnje davati energiju u mrežu, a u razdobljima manje potrošnje uzimati energiju iz mreže čime se doprinosi stabilnosti sustava i ostvarivanju značajnijih ušteda te smanjenju zagađenja. HEP kroz razvoj mreže ELEN punionica za električna vozila aktivno sudjeluje u razvoju e-mobilnosti u Hrvatskoj.

Razvoj koncepta pametnih gradova zahtijeva upoznavanje javnosti sa svim novostima koje koncept pametnih gradova donosi društvu, ali i spremnost stručnjaka, korisnika i svih građana da prihvate neke nove paradigme. Budućnost koja nam je pred vratima može se opisati krilaticom 3D - dekarbonizacija, digitalizacija, decentralizacija. U tome HEP nema izbora, njegova je budućnost proizvodnja energije bez ili s malim emisijama CO2, korištenje naprednih informatičkih rješenja u distribuciji i opskrbi te uspješno poslovanje u okruženju distribuirane proizvodnje energije i aktivnih kupaca. U svemu tome vidimo poveznicu s projektom Poslovnog dnevnika ‘Pametni radovi - gradovi budućnosti’ kojega snažno podržavamo.

Igor Cerinski, Voditelj projekta Smart Cities u Hrvatskom Telekomu

Koncept pametnog grada zaživio je globalno te je prepoznata potreba za implementacijom tehnoloških rješenja kojima je zajednički cilj povećanje kvalitete života građana, postizanje ušteda u proračunima gradova i ostvarenje novih prihoda i radnih mjesta općenito u urbanim sredinama. Zabilježeni rast pametnih rješenja premašuje čak i nekadašnja najoptimističnija predviđanja, a sukladno trendovima povećana su i ulaganja u poslovni razvoj te elemente koji omogućuju najnaprednije usluge za gradove na strani HT-a kao najvećeg privatnog investitora i vodećeg pružatelja posebnih rješenja za pametne gradove. U svijetu su poznati primjeri holističkih projekata pametnih gradova koje Hrvatska vrlo suvereno prati te je najveća zanimljiva različitost u zabilježenim primjerima planske izgradnje pametnih gradova na mjestima gdje urbanizacija nije postojala. Vrlo smo ponosni činjenicom što su inovativna pametna rješenja razvijena i dokazana u Lijepoj našoj odlično primljena u Europi, SAD-u te Aziji. Tužna je usporedba potrebnog vremena za evaluaciju strateški bitnih projekata kao što su nacionalni centri kompetencija jer EU nikako i nikada ne zaustavlja najpotrebnije aplikacije za sufinanciranjem više od 500 dana (trenutno) te stoga međunarodni programi Horizon 2020 Smart Cities još uvijek našim gradovima ostaju kao jedina nada za istraživanje i razvoj ključnih područja uz iznimno visoke kapitalne izdatke. Nepotrebno je sada naglašavati kako se na dalekom istoku administracija ponaša na dijametralno suprotan način kad jer riječ o podršci suradnje javnog sektora, akademije i poslovnih subjekata.

Povratna informacija krajnjih korisnika je više nego jasna i bez sumnje postoji velika korist i interes za korištenjem napredne tehnologije u svakodnevnom životu, jednako kroz modernizaciju postojećih tradicionalnih usluga iz analognog u digitalni format, kao i postavljanjem nove infrastrukture te popratnih alata s ciljem višeg standarda u gradu. Jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave zaista pokazuju visoko razumijevanje te volju za korištenjem pametnih rješenja sukladno utvrđenim prioritetima sredine no na razini dostupnog sufinanciranja alociranog na razinu centralne vlasti postoji velik prostor za poboljšanja. Planiranja održivog razvoja korištenjem sustava potpora i transparentnog prikaza mogućnosti gotovo da nisu moguća već se projekti realiziraju uglavnom oportunistički, a prava i obveza svih zainteresiranih strana za neke napredne oblike modernizacije urbane sredine nisu dovoljno jasna te su podložna neograničenim redovito prekoračivim rokovima podložnima isključivo političkoj odgovornosti. Ta činjenica za funkcionalan sustav i međuodnos suradnje poslovnog svijeta s javnim i akademskim jednostavno predstavlja zapreku radi koje je odljev mozgova izraženiji nego ikad upravo u niši od koje pametni gradovi ovise, a vrijednost društva kao i mogućnost gradova da postanu ‘pametniji’ gubi se ubrzano i nepovratno.

Što se tiče pametnih rješenja HT je vodeći pružatelj cjelokupnih rješenja za promet u kretanju te mirovanju na tržištu, jedini je razvio te implementirao specijalnu mrežu za prijenos podataka u rješenjima tzv. Interneta stvari na području inteligentnog parking sustava, upravlja i nadograđuje najrašireniju međunarodnu mrežu elektro punionica, do sada je nepreslikan poslovni subjekt koji je u suradnji s prvih hrvatskim gradom i sedmim gradom u Europi prepoznat kao nositelj ISO 37120:2014 (Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life) certifikata platinum kategorije, ima priliku biti vodeći na tržištu pružatelj pametnih usluga za zbrinjavanje otpada te pošteno tretiranja građana kroz omogućavanje sustava plati-koliko-baciš (pay-as-you-throw), uspješan je analizi nestrukturiranih podataka s ciljem izvještavanja ključnih pokazatelja u turizmu i prometu, potvrđen je kao relevantan tehnološki igrač na području praćenja kvalitete zraka, sustava zasnovanih na energetskoj učinkovitosti te pružatelj usluga sigurnosti grada, sve uz prijenos podataka najviše razine, pohrane podataka u računalnom oblaku Tier 3 standarda i sveukupno pouzdan savjetnik svakog grada, općine i županije.

Snagu i reference iz Hrvatske odgovorno prenosimo diljem Europe zajedno s domaćim partnerima te u cilju afirmacije zemlje kao tehnološki spremne i kreativne zajednice koja ima itekako što za pokazati na globalnoj Smart City sceni. Također, već godinama podržavamo projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista jer društveno odgovorno poslovanje uključuje i širenje informacijama o primjerima dobre prakse, na koju ukazujemo i stremimo poboljšanjima za dobrobit svih dionika ekosustava. Bitnim smatramo ukazivanje na mogućnosti poboljšanja okolnosti koje bi otvorile vrata daljnjem napretku, kao i javnoj diskusiji o opravdanosti uočenih potreba građana, različitih dostupnih rješenja kao najboljeg osvrta iz poslovno-tehničke perspektive te primjenjivih poslovnih modela kao efikasnog ekonomskog odgovora na pitanje izvedivosti i isplativosti.

Milan Dragić, generalni direktor Bisnode Southern Market

Važnost pametnih gradova i pametnih rješenja veća je nego ikad prije. Broj stanovnika, ponajviše u gradovima, konstantno raste, potrebe se povećavaju i preopterećena infrastruktura taj cijeli proces mora moći pratiti. Povećava se onečišćenje, broj automobila, potrošnja električne energije…

Pametna rješenja mogu uvelike doprinijeti pozitivnom rastu samoga grada. Tehnološkim napretkom rješavanju se raznorazni problemi – smanjuje se potrošnja električne energije, problemi parkiranja, onečišćenja, dolazi do pozitivnih promjena; uvođenja novih radnih mjesta, povećanja turizma i dodatnih prihoda. Mogućnosti je bezbroj, potrebno je biti otvoren za tehnološke inovacije kojih, u razvijenom društvu, nikad ne nedostaje.

Razvoj novih tehnologija i digitalizacija pomažu u donošenju rješenja ovakvih problema a najveće svjetske metropole već godinama provode razne projekte poboljšanja infrastrukture, prometnica, zbrinjavanja otpada, smanjenja onečišćenja i drugih čimbenika; London, San Francisco, Singapur, Helsinki, Barcelona, Kopenhagen… oni se smatraju predvodnicima i u njih se treba ugledati. Zbog toga su projekti poput ovoga vrlo važni za podizanje svijesti o tome što se sve može napraviti. Da bi gradovi u Hrvatskoj postali 'pametniji' prije svega inovacije i napredak tehnologije trebaju biti prihvaćeni od strane samih građana i gradskih vlasti. Potrebno je biti svjestan koje inovacije mogu poboljšati kvalitetu života ljudi ili riješiti određene probleme. Inovatori trebaju biti oni koji podižu svijest o mogućem rješenju problema i treba im se dati podrška da svojim projektima olakšaju svakodnevni život u gradovima.

Bisnode je vodeći europski ponuđač u segmentu smart date i analitike. Upravo u tom segmentu krije se jedna od najvećih potencijala u pametnom planiranju i razvoju društva, tvrtke i u ovom slučaju grada. Naime, korištenjem podataka koji se prikupljaju svakodnevno, kombiniranjem podataka iz raznih izvora te njihovom kvalitetnom analizom biti ćemo u stanju donositi kvalitetne zaključke kojima ćemo prevenirati brojne negativne posljedice s kojima se susrećemo već sada ili s kojima ćemo se susresti u skorijoj budućnosti a da toga trenutno nismo ni svjesni. Kako planirati prometnu infrastrukturu bez postavljanja ključnih parametara i izrade analize potencijalnog budućeg stanja. Tvrtka Bisnode u brojnim je europskim zemljama jedan od ključnih partnera javnom sektoru upravo u tom segmentu smart data analize.

Nalazimo se u dobu digitalizacije i cijelo društvo, a pogotovo gradovi trebaju ići u korak sa tehnološkim napretkom, a u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika. Trebaju postati pametni!

Mirsada Kudrić, generalna direktorica Boscha u Hrvatskoj i Sloveniji

Bosch razvija pametna rješenja kroz pet vertikala: energiju, građevinu, sigurnost, mobilnost i e-upravu. Rješenja koja nudimo čine resurse, usluge i procese djelotvornijima, atraktivnijima te lako dostupnim za vlasnike tvrtki, ali i za korisnike. Ukratko, cilj je postići znatno bolju kvalitetu života u gradovima i četvrtima. Do 2020. godine tržište pametnih gradova rasti će 19 posto godišnje i doseći volumen od 800 milijardi dolara (680 milijuna eura). Tvrtka trenutačno sudjeluje u 14 opsežnih projekata pametnih gradova na mjestima kao što su San Francisco, Singapur, Tianjin, Berlin i Stuttgart, a u planu su i mnogi drugi gradovi. U protekle dvije godine tvrtka je udvostručila svoju prodaju iz projekata koji obuhvaćaju više domena na gotovo milijardu eura, a ta će brojka i dalje rasti.

Koncept ‘pametnoga grada’ u svijetu je potpuno zaživio, mislimo da brojke dovoljno govore o našoj prisutnosti na pojedinim svjetskim projektima. Naime, Bosch je do sada proveo već 170 internih IoT projekata s fokusom na temeljne izazove kao što je rast populacije, urbanizacija i klimatske promjene. Tvrtka je u 2017. prodala oko 38 milijuna proizvoda koji se mogu spojiti na internet, što je otprilike 40 posto više nego u 2016. Bosch danas zapošljava više od 25.000 programskih inženjera, a njih barem 4000 angažirano je na razvijanju rješenja za internet stvari.

Tvrtka vidi sve više prilika za buduće poslovne projekte u sferi digitalizacije cijelih ekosustava. Home Connect – najveći IoT ekosustav za kućanske aparate već je uvelo 28 partnera u branši. Aplikacija Home Connect može se upotrebljavati za upravljanje svime - od aparata za kavu do perilica rublja. Za Hrvatsku su nam planovi ambiciozni, puno radimo na upoznavanju ciljanih skupina s pametnim rješenjima koje ćemo nuditi. Nadamo se da će na našim tržištima čim prije ovakvi rješenja /proizvodi biti dostupni.

Broj stanovnika u gradovima raste: prema podacima Ujedinjenih naroda, približno dvije trećine svjetskog stanovništva do 2050. godine živjet će u gradovima. U 2014. ta je brojka iznosila samo jednu polovicu. Urbanizacija se širi, a s njom i izazovi koje gradovi moraju savladati. Stoga već danas postoji velika potreba za pametnim rješenjima. Potreba za njima sve se više prepoznaje i u ovoj regiji, pa su aktivnosti na tom planu sve intenzivnije. Projektanti, integratori, lokalne samouprave, fondovi te ostali dionici mogu izravno utjecati na pojedine investicije te pospješiti razvitak projekta. Njihove svakodnevne aktivnosti u navedenoj oblasti treba osigurati s kvalitetnom podrškom pojedinih dobavljača, među koje spada i Bosch.

Bosch Hrvatska ove godine obilježava svoju 25. godišnjicu postojanja. Međutim, interesantan je podatak kako je prvi ured za prodaju Boschevih proizvoda otvoren još oko 1922. u Martićevoj ulici u Zagrebu. S tim se potvrđuje dugogodišnja tradicija i vrijednost Boschevih proizvoda.

Projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista nam je omogućio uvid u niz projekata diljem Hrvatske koje su nam iznimno interesantne. U tom kontekstu vidimo sebe kao dobavljača usluga i rješenja koje se mogu implementirati u neke od tih projekata. Treba napomenuti da nudimo izrazito kvalitetnu podršku za svoje projektante koja nam osigurava dugoročne partnerske odnose. Jedan od razloga izrazito je snažan dijalog s projektantima s obzirom na našu bogat portfelj. Stručnjacima i integratorima nudimo svoje kvalitetne proizvode, edukaciju od faze planiranja pa sve do instaliranja rješenja ili proizvoda. Rezultati nisu izostali. Struka je u Boschu prepoznala odgovornog i pouzdanog dugoročnog partnera.

Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze

Pametna rješenja uopće znače sposobnost i brzinu prilagodbe načina na koji živimo, putujemo, radimo, trošimo svoje slobodno vrijeme. Tako pametan grad živi racionalno, troši nužno, ima osviješten odnos prema okolišu koji ga okružuje. Uzima u obzir različite zahtjeve, ograničenja i prednosti u razvijanju vlastitog identiteta i kvalitete života u skladu s potrebama i mogućnostima.

Koncept ‘pametnog grada’ značajan je način poboljšanja kvalitete i učinkovitosti urbanih usluga kao što su komunalne usluge, energija, transport i druge usluge kako bi se smanjili ukupni troškovi te pridonijelo zaštiti okoliša. Osnova koncepta temelji se na tehnološkim, ekonomskim i društvenim inovacijama, koje mogu unaprijediti kvalitetu života za svoje građane putem pametne tehnologije.

Potrošnja energenata, prijevoz, vodovod, zbrinjavanje otpadnih voda, odvoz smeća, sve su to infrastrukturni problemi koji će rasti u godinama pred nama, a gradska infrastruktura mora svakodnevno i učinkovito moći odgovarati na potrebe svojih građana. Gradovi su glavna područja gospodarske aktivnosti i inovacija, a ‘pametni gradovi’ bi mogli postati nositelji nove europske industrijske politike temeljene na razvoju digitalnih usluga.

Značaj pametnih gradova potvrđuje i činjenica da je u okviru programa Obzor 2020. Europska komisija uvrstila i inicijativu ‘Pametni gradovi i zajednice’ kako bi financijski potpomogla aktivnosti na uvođenju naprednih informacijsko-komunikacijskih rješenja u urbanim sredinama.

Mnogi su gradovi napravili značajan iskorak u uvođenju pametnih rješenja, kako u području funkcioniranja javne uprave, uštede energije, zaštite okoliša, tako i u uspostavi pametnih rješenja u području urbanog transporta. Beč, Chicago, London, Kopenhagen i Amsterdam su gradovi koji su posljednjih godina proglašeni najboljim pametnim gradovima. Primjeri rješenja su besplatan WiFi, traženje parkinga putem mobitela, solarne biciklističke staze, korištenje solarne energije u javnim zgradama, održiva gradnja itd.

U odnosu na urbana područja Europske unije, mi još uvijek zaostajemo. Od 128 gradova samo njih 40 je uvelo neka od pametnih rješenja. U značajnom dijelu radi se o pametnim rješenjima koji se odnose na gradsku mobilnost, pametne klupe, pametnu rasvjetu, besplatan pristup internetu, elektronsko poslovanje, električne bicikle i slično.

Nositelji razvoja pametnih gradova svakako su gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave. Uprave gradova i lokalnih zajednica trebaju prepoznati koristi od uvođenja pametnih rješenja i poduzeti aktivnosti na njihovom uvođenju, posebice s obzirom na dostupna sredstva EU. Sve uvijek počiva na novcu i viziji onih koji taj koncept stvaraju. Dobar strateg zna prepoznati što određenom gradu nedostaje, a što mu otvara brojne prednosti za razvoj kvalitete života, gospodarstva, upravljanja, informiranja, zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena.

Svakako, i sami građani pojedinačno ili putem građanskih inicijativa mogu doprinijeti utvrđivanju i postizanju zajedničkih ciljeva ili i sami mogu ponuditi određena rješenja.

Komora aktivno sudjeluje u poticanju IT inovacija u zemlji i inozemstvu, koje su osnovna sastavnica bez koje nema pametnih rješenja. Usklađujemo poslovne strategije s funkcionalnostima koje pruža IT sektor na različitim razinama: ljudi, procesa i tehnologije kako bismo potaknuli digitalnu transformaciju u različitim industrijama.

Isto tako, pomažemo komunalnim poduzećima uspješno se nositi s izazovima današnjeg upravljanja poslovanjem, kao što je korištenje različitih izvora energije zbog potrebe za dekarbonizacijom. Također, HGK organizira, sudjeluje ili podržava mnoge stručne skupove koji imaju za cilj promicanje održivog razvoja.

Kako je recesija dovela do povećanja troškova i smanjenja budžeta u gradovima te otežala transformacijske projekte, efikasnost dobiva na važnosti zbog unaprjeđenja održivosti i učinkovitosti javne usluge. Hrvatska pri tome računa na europski novac i domaću pamet, što HGK podupire kroz centre kompetencije i savjetovanja po županijskim komorama.

Projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista podiže svijest gradskih uprava, građana i gospodarstvenika o važnosti razvoja i uvođenja novih informacijsko-telekomunikacijskih i organizacijskih rješenja u cilju razvoja zajednice i u konačnici poboljšanja kvalitete života njezinih građana. Projekt pridonosi promicanju inicijative o pametnim gradovima i potiče gradove, gospodarstvenike i pojedince da se uključe u traženje, izradu ili implementaciju učinkovitih pametnih rješenja.