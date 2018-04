Evo kako će izgledati iPhone budućnosti: Novi ekrani, upravljanje putem pokreta...

Foto: Andrej Sokolow/DPA/PIXSELL

Zahvaljujući brojnim do sada objavljenim glasinama, o telefonima koje će Apple predstaviti u rujnu ove godine znamo gotovo sve – Tim Cookpredstavit će tri modela, dva s OLED ekranima i jedan s LCD-om. Nasljednik modela X trebao bi biti sto dolara jeftiniji, a po cijeni od tisuću dolara Apple bi mogao prodavati 6,5 inčni iPhone X Plus. Telefon s klasičnim LCD-om trebao bi imati 6,1 inčni ekran te će biti najjeftiniji i vjerojatno najpopularniji model, piše Zimo.hr.

Što se budućnosti tiče, u posljednjih mjesec dana objavljeno je nekoliko informacija na temelju kojih možemo zaključiti kakve sve novitete priprema ova kompanija i kako bi mogao izgledati iPhone kojeg će ova predstaviti za nekoliko godina.

Najveća pažnja posvećena ekranu

Najviše pažnje tijekom sljedećih godina Apple će, čini se, posvetiti ekranu novog iPhonea – osim što razvijaju novi tip ekrana kakav će ugrađivati u pametne telefone i satove, u ovoj kompaniji razmišljaju i o savitljivim i zakrivljenim ekranima.

Novi tip ekrana – MicroLED bit će tanji, svjetliji i štedljiviji u odnosu na OLED ekrane te, osim što će na njima prikaz biti bolji, oni će pozitivno djelovati i na bateriju koja će duže trajati.

O savitljivom ekranu budućeg iPhonea nedavno su govorili analitičari Bank of America Merrill Lynch - na ovakvom telefonu već godinama radi Samsung te ga možda predstave već ove godine pa se čini logičnim da i u Cookovoj kompaniji razmišljaju o sličnom uređaju. Spominje se čak mogućnost hibridnog uređaja koji bi se koristio kao klasičan iPhone, no kada se ekran otklopi, on bi se pretvorio u iPad.

Posljednje informacije koje su jučer objavljene na Bloombergu također govore o novitetima vezanim uz ekrane, no umjesto savitljivog, spominje se zakrivljen ekran.

Još jedan novitet koji možemo očekivati od Appleovih telefona jest upravljanje nekim opcijama putem pokreta, odnosno bez dodirivanja prstom po ekranu. Apple će ovu tehnologiju ugraditi u sam ekran te će za određene opcije – npr. za novu poruku, aktiviranje nekih aplikacija i slično biti dovoljno samo prijeći prstom iznad ekrana ili napraviti određenu kretnju iznad ekrana, bez njegovog dodirivanja.