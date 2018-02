Android vam sad može reći koliko je brza Wi-Fi mreža i prije spajanja

Foto: Thinkstock

Želite streamati video i niste sigurni isplati li se povezati na otvorenu mrežu?

Izdanje Androida 8.1 može vam pokazati koliko brz prijenos podataka mreža nudi i bez spajanja, piše tportal.

Nova značajka dio je prve veće nadogradnje Googleovog operativnog sustava za mobitele Android Oreo, izdanja koje nosi oznaku 8.1. Omogućava prikaz brzine prijenosa podataka koje nude dostupne bežične Wi-Fi mreže i prije no što se na njih spojite.

Prikaz neće biti brojčani, već će vam mobitel u postavkama za Wi-Fi reći je li veza na koju se želite spojiti vrlo brza, brza, OK ili spora (Very Fast, Fast, OK, or Slow).

Razlika između vrlo brze i brze, kažu u Googleu, u tome je što vrlo brzom možete streamati video zapise vrlo visoke razlučivosti, dok brza može podnijeti 'većinu videa', kako su naveli. U kafićima ćete vjerojatno uglavnom sretati OK vezu, dovoljnu za surfanje webom, korištenje društvenih mreža i streaming sa servisa kao što je Spotify.

Nećete pomoću ove značajke moći doznati brzinu privatnih Wi-Fi mreža zaštićenih lozinkom. Administratori otvorenih mreža mogu onemogućiti prikaz brzine skrivanjem dijelova URL adrese, piše tportal.