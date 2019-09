Drugi najveći telekom operater u Hrvatskoj planira ući u streaming biznis te se okušati rame uz rame s Netflixom

Foto: Getty Images

A1 Hrvatska planira početkom iduće godine ući u streaming biznis te se okušati rame uz rame s Netflixom, Appleovim Arcadeom i Spotifyjem. Drugi najveći telekom operater i telekom koji ima najviše korisnika brzog interneta u Hrvatskoj objavio je u austrijskom A1 Teleport Aflenzu, jednoj od najvećih satelitskih zemaljskih postaja u Europi, da razvija novu digitalnu TV platformu kao i druge slične tzv. over-the-top (OTT) usluge.

Vladimir Skender, direktor razvoja i planiranja mreže A1 Hrvatska kaže da su krenuli u testiranje nove TV platforme s personaliziranim korisničkim sučeljem čije ime nije želio otkriti. A1 u Hrvatskoj već ima IPTV uslugu pod brendom Xplore. No, nova bi usluga, ističe, bila više od toga.

200 tisuća korisnika pokriva centar za OTT usluge za cijelu A1 grupu u Hrvatskoj

“Veselim se gledanju Lige prvaka u 4K standardu u Hrvatskoj, ali i novim streaming uslugama koje ćemo moći ponuditi. A1 Hrvatska ima infrastrukturu koja to podržava, a nova usluga je u beta verziji i sada je strateško pitanje na razini grupe hoće li se pustiti u svim zemljama odjednom”, kaže Skender.

Velika investicija

Pojašnjava da žele ponuditi sadržaje u 4k rezoluciji o čemu razgovaraju s vlasnicima takve ponude. Dodaje da A1 intenzivno radi na velikoj investiciji u nadogradnju set-top boxova kako bi podržali 4k te da će se usluga prvo ponuditi korisnicima njihove fiksne mreže.

U idućem koraku 4k će se moći slati izravno i na mobitele. Upravo u tome je, pojašnjava Skender, snaga Teleporta u Aflenzu. Ondje su 63 satelitske antene povezane na najveće svjetske pružatelje satelitskih usluga, a preko kojih centar uslugama pokriva više od 80% svjetskog stanovništva. Između ostalog, preko njega A1 može nuditi i brzi internet preko satelita na hrvatskom tržištu. Usto, centar Teleport je glavno čvorište A1 Telekom Austria grupe za TV usluge, a A1 Hrvatska centar je grupe za OTT usluge.

“Hrvatska je centar za OTT usluge za cijelu A1 grupu čime pokrivamo 200.000 korisnika”, kaže Skender. Nije i pak želio izravno komentirati znači li to da će A1 konkurirati streaming uslugama kakve su Netflix i HBOGo. No, naveo je da će platforma imati visoku razinu personalizacije i preporuka, korisničko iskustvo koje nude isključivo poznate streaming platforme. U SAD-u su telekomi poput AT&T-a i Comcasta već krenuli u smjeru koji sad signalizira i A1 u Hrvatskoj, te izravno napali Netflix. Prethodno su to učinile kompanije iz medijskog biznisa, poput Disneyja koji kreće s Disney+ na kojem je najavio ekskluzivne Star Wars i Marvel sadržaje, te tehno divova poput Applea, koji ide s Apple TV+ uslugom.

Ide i Xplore Music

Međutim, Skender je otkrio da njihova nova platforma neće biti ograničena na video, filmove i TV sadržaje. Na njoj će biti prostor za ponudu igara, aplikacija i drugih sadržaja. To je posebno zanimljivo kad se zna da su tradicionalne igrače u području streaminga igara, poput Sonyjeva Playstationa i Microsoftova xBoxa/xClouda, napali Apple i Google s vlastitim uslugama, a što je u fokusu i Deutsche Telekomu koji ulazi na tržište cloud gaminga. Za kraj, A1 planira početkom iduće godine na hrvatskom tržištu izravno ući i na tržište streaminga glazbe.