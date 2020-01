Ovo su najveće razlike između 4G i 5G mreža

Foto: Getty Images

Mobilne mreže pete generacije (5G) postale su stvarnost i ono što mnoge zanima jest kad će biti moguće u njihovom području, a potom i koje sve prednosti nose pred prethodnom generacijom. Odgovor je - mnoge i značajne. Ali, krenimo redom stavku po stavku kako bismo bolje prikazali ključne razlike, piše ictbusiness.

1. Brzina

Poznato je da će 5G biti i do stotinu puta brži no 4G, ali da bi se to poklopilo ipak su potrebne neke ne tako jednostavne postavke. Primjerice, tornjevi moraju biti blizu korisnika jer 5G signal ne može putovati daleko i teško se "probija" kroz prepreke. Upravo zato, češće će prvih godina brzine biti oko 20 posto iznad maksimalnih za 4G. Što nije loše, dapače. Ali, i daleko je od potencijala koji ima 5G.

2. Kapacitet

Možda ipak najbitnija stavka jest kapacitet koji podnosi 5G. Jer, više se neće događati situacije s gubitkom signala na mjestima s više tisuća ljudi. Primjerice, utakmice, koncerti i slični skupovi. Ili, kad su dočeci Nove godine pa svi šalju poruke u isto vrijeme, naručuju taksije... a signala nema! Dosad je upravo u takvim situacijama dolazilo do "pucanja" i ljudi bi do signala dolazili prekasno. S 5G se to više neće događati i moći će podnijeti sve što se postavlja pred njega.

3. Latencija

Iako većina korisnika neće osjetiti ovaj segment, značajan je za razvoj pametnih gradova, gdje se interakcija između uređaja mora odvijati doslovno u realnom vremenu. Također, s nestankom latencije na svoje će doći i gameri. Njima je problem koji se veže uz nju često noćna mora.

4. Pouzdanost

Kao što se spominje u dijelu vezanom za brzinu, 5G nije još uvijek dovoljno pouzdan zbog mane koju predstavlja potreba za povećim brojem tornjeva i odašiljača svih vrsta kako bi se osigurala stabilnost veze. Samim time, korisnici ne mogu pouzdano znati da će u svakom trenutku i na svakom mjestu dobiti 5G signal na adekvatan način. Stoga, u ovom segmentu 4G pobjeđuje jer je još uvijek pouzdaniji, a i bit će još neko vrijeme dok infrastruktura ne dostigne sve što 5G može pružiti.