Foto: Press

Nakon Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Francuske i Slovenije, Zemlja partner ovogodišnjeg 12. Sajma stipendija i visokog obrazovanja, koji se održava 11. listopada 2016. u Zagrebu i 13. listopada 2016. u Rijeci, bit će Njemačka. Organizator Sajma je Institut za razvoj obrazovanja (IRO). Sudjelovanje Njemačke na Sajmu omogućeno je uz potporu Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu.

Njemačka se ubraja među 3 najpoželjnija odredišta međunarodnih studenata, a više od 12% studenata na njemačkim visokim školama su međunarodni studenti. Njemačka je kao obrazovna destinacija iznimno popularna i među hrvatskim studentima. Od 2009. godine, kada je u Hrvatskoj pokrenut program Eramus, Njemačka se nalazi na samom vrhu kao najpopularnije odredište u koje odlazi najviše hrvatskih studenata u svrhu studiranja i obavljanja prakse u inozemstvu.



Zašto je Njemačka najpoželjnije odredište hrvatskih studenata koji žele studirati u inozemstvu?

Izdvajamo sljedeće zanimljivosti o njemačkom visokom obrazovanju, studijskim programima i mogućnostima stipendiranja dostupnima hrvatskim studentima za studiranje u Njemačkoj:



Velik broj obrazovnih institucija i programa

U Njemačkoj postoji gotovo 450 državno priznatih visokih škola s oko 17 500 studijskih programa.



Velik izbor studijskih programa na engleskom jeziku



Sve više tečajeva i studijskih programa održava se na engleskom jeziku,

ponajviše diplomski programi.

Vrhunska, međunarodno priznata sveučilišta

Prema rang-listi svjetskih visokih učilišta Academic Ranking of World Universities (tzv. Šanghajska lista), Sveučilišta u Műnchenu i Heidelbergu nalaze se među 50 najboljih u svijetu.



Studiranje bez plaćanja školarina



Na njemačkim visokim učilištima ne plaćaju se školarine ili su one vrlo niske, jer većinu njemačkih visokih učilišta financira država. Za preddiplomske studijske programe na državnim visokim školama u pravilu se ne plaćaju školarine.



Niski troškovi života



Život u Njemačkoj je u usporedbi s drugim europskim zemljama financijski povoljan. Troškovi života, dakle troškovi hrane, stana, odjeće i kulturne ponude nalaze se u prosjeku Europske unije, no Njemačka za studente nudi brojne povlastice i popuste.



Mnogobrojni stipendijski programi



Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) jedna je od najvećih organizacija za stipendiranje na svijetu i nudi velik broj stipendijskih programa.

Dvojni sustav obrazovanja

Njemačka je poznata po tzv. dvojnom sustavu obrazovanja koji ujedinjuje teoretsku i praktičnu nastavu te omogućuje povezivanje i usklađivanje sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada.



Ovogodišnji Sajam stipendija i visokog obrazovanja jedinstvena je prilika za sve zainteresirane srednjoškolce i studente da iz prve ruke saznaju sve ključne informacije o studijskim programima, studentskim razmjenama i brojnim programima stipendiranja koje nudi Njemačka. Osim informacija o studijskim i stipendijskim programima, svi zainteresirani posjetitelji će u sklopu Sajma imati priliku razgovarati sa stipendistima koji su pohađali studijske programe na njemačkim visokoškolskim institucijama. Kroz iskustva hrvatskih studenata koji su studirali u Njemačkoj, posjetitelji Sajma imat će priliku dobiti detaljan uvid ne samo u mogućnosti studiranja, već i praktične informacije o studentskom životu u Njemačkoj.



Kako je izgledao prošlogodišnji Sajam možete vidjeti u videu, a više informacija o Sajmu možete pronaći na web stranici Stipendije.info i na Facebook stranici Tražim stipendiju.