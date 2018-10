Vlasnici dizelaša imaju samo 2 opcije

FOTO: Reuters

Oni su se dogovorili da u gradovima u kojima je zrak posebno zagađen, pruže mogućnost izbora između poticaja za kupovinu po sistemu "staro za novo" i nadogradnje hardvera za kontrolu emisije, pokazuju dokumenti u kojeje imao uvid Reuters.

Nakon maratonskih razgovora do duboko u noć, kancelarka Angela Merkel i lideri njezinih koalicijskih partnera objavili su rano jutros da su se dogovorili o načinu za smanjenje zagađenja u gradovima, uz istovremeno izbjegavanje nepopularne mjere zabrane vožnje.



Mada vlada u prvoj informaciji nije iznijela detalje dogovora, u dokumentu do kojeg je došao Reuters navodi se da su se njemački proizvođači automobila složili da ponude program "staro za novo" sa atraktivnim poticajima ili popuste za vlasnike dizel vozila sa standardom emisije Euro 4 i Euro 5.



Ukoliko vlasnici modela Euro 5 budu htjeli nadograditi hardver s takozvanim sustavom selektivne katalitičke redukcije (SCR) i ako je on dostupan i svrsishodan, nemačka vlada očekuje da proizvođači preuzmu na sebe te troškove, piše u dokumentu.

Veliki njemački proizvođači automobila još nisu komentirali ovaj dogovor.

Koalicijski partneri naveli su kako od stranih proizvođača automobila očekuju iste ponude kupcima.



Troškove nadogradnje hardvera sa SCR sistemima kod dostavnih vozila i trgovačkih kombija vlada će subvencionirati do 80 posto, navodi se u tom materijalu.



Prema službenim podacima, u Njemačkoj ima 3,1 milujun automobila sa Euro 4 standardom i 5,7 milijuna Euro 5 dizelaša, od ukupno 46,5 milijuna automobila na njemačkim cestama, dodaje britanska agencija.