VIDEO: "Čista energija za sve” otvara 900.000 novih radnih mjesta"

Na danas održanom plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu središnja tema bila je predstavljanje paketa zakonskih prijedloga „Čista energija za sve”. Europska komisija nastavlja s planiranim aktivnostima donošenjem novog paketa zakona kojim popunjava okvir klimatske i energetske politike do 2030. a sve kako bi Unija mogla ispuniti cilj smanjivanja emisije stakleničkih plinova u domaćem gospodarstvu za najmanje 40 % do 2030. godine. Ovim paketom zakona EU osigurava pogodno okružje za prelazak na niskougljično gospodarstvo nizom povezanih politika i instrumenata u okviru Strategije energetske unije, jednog od deset prioriteta Komisije.

U svojoj raspravi hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir kazala je kako su prijedlozi Komisije o čistoj energiji za sve Europljane odraz činjenice da je prelazak na čistu energiju sektor rasta budućnosti i prilika za pametne ulagače. Paketom zakona Komisija nastoji održati konkurentnost Europske unije uslijed promjena na svjetskim energetskim tržištima zbog prelaska na čistu energiju. Postizanje cilja mora istovremeno utjecati i na modernizaciju gospodarstva EU-a i osiguravanje radnih mjesta i rasta za sve europske građane. „U okviru ovog paketa, kojim će se do 2021. mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu do 177 milijardi eura godišnje, u sljedećih se deset godina BDP može povećati do 1 % te stvoriti 900 000 novih radnih mjesta“, rekla je zastupnica Petir. Za ostvarenje tih politika prijedlozi su usmjereni na tri cilja: energetska učinkovitost na prvome mjestu, preuzimanje globalnog vodstva u korištenju energijom iz obnovljivih izvora i pružanje poštenih uvjeta potrošačima.

Ako uzmemo u obzir da su potrošači aktivni i ključni sudionici na energetskim tržištima budućnosti, onda je potrebno osmisliti i voditi politike kako bi u budućnosti potrošači imali raznovrsniju ponudu, pristup pouzdanim alatima za usporedbu cijena energije i mogućnost proizvodnje i prodaje vlastite električne energije. Zbog veće transparentnosti i bolje regulative civilno će društvo aktivnije sudjelovati u energetskom sustavu i bolje reagirati na cjenovne signale. Paket također sadržava i niz mjera za zaštitu najranjivijih potrošača.

„Europa dnevno uvozi energiju u vrijednosti 1 milijarde EUR-a. Ulaganje u energetsku učinkovitost smanjuje i potrebu za proizvodnjom energije. Ulažući u nju ulažemo u europsko gospodarstvo. Ulažemo u naše domove, ulažemo u našu proizvodnju, u naše male poduzetnike koji obnavljaju naše domove“, rekla je Petir i dodala da je bolje milijardu eura dnevno uložiti u naše gospodarstvo nego plaćati energiju iz uvoza.

Iz paketa predloženih zakona treba izdvojiti i naglasiti prepoznavanje građana kao proizvođača i ponuditelja vlastite proizvedene energije. Hrvatski građani te potencijale, a zbog nacionalnih politika u posljednjih desetak godina, niti vide niti osjete. Hrvatska energetska strategija i politike svoje aktivnosti često usmjeravaju na usku grupu interesno povezanih investitora ne mareći pri tome za potrebe društva. Zbog odluka Milanovićeve vlade predvođene SDP-om i HNS-om, o čemu svjedoči i nedavni razvoj situacije na tržištu obnovljive energije u Hrvatskoj, građani će opet ili iz svog džepa ili putem kompenzacija iz proračuna odnosno umanjivanja dobiti nacionalne energetske kompanije financirati nečiju tuđu zaradu na proizvodnji energije iz vjetra. Kako se od građana može očekivati podrška politici usmjerenoj na brigu za okoliš i klimu kada ih se upravo na temelju te politike vara? Kako netko može na tako perfidan način iskorištavati savjesnost i brigu građana za okoliš i planet?

Europska politika nasuprot tome naglašava važnost svakog, pa i najmanjeg proizvođača, te u tome vidi i potencijal ovog energetskog paketa. Hrvatska ima potencijala i u drugim oblicima proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te se korist od te politike može se raspodijeliti na veći broj građana. Iako financijski iscrpljene, građane Hrvatske se nepravedno zanemaruje kao investitore. Upravo je zato nužno potrebno što prije donijeti novu Nacionalnu strategiju energetskog razvoja RH kako bi se takve promašene politike posljednjih godina za svagda izbrisale, a korist za većinu građana i napredak društva stavila u prvi plan.