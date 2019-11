Velika kineska tvrtka, kao jedna od vodećih u svojoj branši, otvorila tvornicu u susjedstvu

Foto: Getty Images

Tvornica kineske tvrtke Yanfeng Automotive Interiors koja će proizvoditi komponente za unutrašnjost automobila otvorena je u četvrtak u Kragujevcu a očekuje se da će u naredne tri godine zaposliti oko 800 ljudi.

Crvenu vrpcu na svečanosti su zajednički presjekli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, veleposlanica Kine u Beogradu Chen Bo, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, te predstavnici tvrtke i zaposlenika.



U sadašnjem pogonu, u kojem je instalirana prva proizvodna linija, trenutačno rade 193 radnika, druga je proizvodna linija već stigla, a treća i četvrta linija bi trebale biti postavljene do travnja 2020. godine.



"Očekujem prvih 400 zaposlenih do kraja ove godine, a 800 do kraja 2023. godine", rekao je Vučić.



Prigodom otvorenja, predsjednik Srbije ustvrdio je da je nezaposlenost u Srbiji prvi put ispod 10 posto i pozvao da se što više mladih uključi u program dualnog obrazovanja.



Vučić je poručio da će obrtničke struke - stolari, tesari, zavarivači "uskoro imati veće plaće od menadžera i PR stručnjaka", javila je Radiotelevizija Srbije.



Kineska veleposlanica Chen Bo najavila je da će do 2023. vrijednost proizvodnje u kragujevačkom pogonu tvrtke "Yanfeng Automotive Interiors" dosegnuti 76 milijuna eura.



Predstavnik tvrtke Stiv Mesaroš objasnio je da se tvrtka odlučila proizvodnju proširiti u Srbiju jer se "automobilska industrija pomiče ka istoku".



"Prethodnih godina su mnogi naši kupci i proizvođači uspostavili tvrtke u središnjoj i istočnoj Europi. Ovo je dobra geografska pozicija koja može podržati naše operacije u središnjoj Europi i nove planove za efikasan transport", rekao je Mesaroš.



Kompanija Yanfeng Automotive Interiors smatra se jednom od vodećih u proizvodnji komponenata za unutrašnjost automobila, a sjedište joj je u Šangaju.



Kompanija ima više od 100 proizvodnih pogona i tehničkih centara u 20 zemalja i više od 32.000 zaposlenih diljem svijeta koji dizajniraju, razvijaju i proizvode unutrašnje komponente za većinu svjetskih proizvođača automobila.



Ranije ove godine, koncem ožujka, u Zrenjaninu u Vojvodini, započela je gradnja pogona kineske tvrtke za proizvodnju automobilskih guma „Linglong Tire”, koja je najavljena kao najveća greenfield investicija koja je stigla u Srbiju, u vrijednosti od 800 milijuna eura.



Cjelokupan projekt bi trebao biti završen u roku od sedam godina, a najavljeno je zapošljavanje ukupno 1500 ljudi, od kojih 1200 lokalnih radnika, dok će 300 ljudi doći iz Kine radi instaliranja opreme, probnog rada i obuke.