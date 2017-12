U dućane se vraća neželjenih darova u vrijednosti 90 milijardi dolara

Foto: Thinkstock

U dućane širom svijeta u danima nakon blagdana masovno se vraćaju neželjeni darovi – procijenjena im vrijednosti premašuje 90 milijardi dolara! Tijekom cijele godine vrijednost vraćene robe dostiže i 380 milijardi dolara, no golem udio odnosi se na praznike.







Osim psihološkog aspekta koji dosta govori o međuljudskim odnosima u kategorijama davanja i primanja, kupnje ljubavi i prepoznavanja stvarnih potreba, ekonomski je efekt također porazan. Jedino što ovdje funkcionira je zaštita potrošača u sferi prava na povrat robe u zamjenu za novac, no u svom ekstremnom obliku vraćanja neželjenog, više nego povrata neispravnog ili neodgovarajućeg.



I prepakiranje je trošak



Povrati su postali noćna mora trgovaca, a vrijednost neželjene robe procijenila je tehnološka tvrtka Optoro koja im pomaže organizirati posao upravljanja vraćenom robom.



Ono što je problematično je činjenica da se samo pola vraćenog može proslijediti natrag na police dućana. Četvrtina se vraća proizvođaču, a ostatak, koji stigne u otvorenoj ili oštećenoj ambalaži, prodaje se u bescjenje trećim stranama poput outleta ili likvidatora. Jednom kad je roba vraćena, trgovac najčešće mora snositi trošak prepakiranja, a samo ono što izgleda nekorišteno može ponovo u prodaju po punoj cijeni. No, najčešće nije tako – uglavnom se vraćaju korišteni ili oštećeni artikli.



U mnogim je slučajevima trgovcima jeftinije baciti neželjenu stvar u smeće, nego u proceduru povrata. Tu dolazimo do novog problema – velikih količina otpada koji se ovako generira. Trgovci najčešće trošak preuzimaju na sebe, osim u slučajevima online kupnje. Kad se proizvod vraća tvrtkama koje posluju samo preko interneta, poput Amazona, teret troška obično snosi kupac, a roba nakon toga prolazi isti ciklus kao i u klasičnim dućanima.



Poštena prezentacija



Kad je posrijedi roba kupljena online, stvari se dodatno kompliciraju. Procjenjuje se da se vraća između 15 i 30 posto kupljenoga, u vrijednosti od 32 milijarde dolara.



– Mnogi su trgovci, fokusirani na izgradnju dobre tehnologije i logistike koja podržava online rasprodaje, ignorirali probleme koje donosi rast e-kupnje, a očekivanja i navike kupaca se mijenjaju. Potrošači sve više kupuju odjeću preko interneta i sve je češće vraćaju, kreirajući dodatne probleme vezane uz transport – kaže osnivač Optora Tobin Moore.



S vraćenom elektroničkom robom dodatni je problem što nakon šest mjeseci bitno gubi na cijeni, a tu su i troškovi dostave. Kupci očekuju da su oslobođeni tog troška za online kupnju pa ga tvrtke moraju progutati, i to dvaput. Startup Happy Returns izgradio je biznis upravo na tome – pomaže online trgovcima upravljati vraćenom robom pružajući kupcima informacije o tome gdje mogu odložiti robu koju žele vratiti. Izbjegava se birokratiziranje oko povrata, a uštede ostvaruju na povratima većih količina. No, i trgovci mogu puno učiniti da se smanje povrati. Jedan dio problema dolazi zbog nekorektnih informacija o proizvodima koji se prodaju preko interneta pa bi trebali osigurati da je roba predstavljena pošteno.