Trgovcima u susjednoj zemlji veće plaće i svi praznici neradni

Foto: Getty Images

Dok je u Hrvatskoj rad u trgovini karakteriziran u većini niskim prosječnim plaćama, nepovoljnim radnim uvjetima i samovolji ‘gazdi’, te neizvjesnom budućnošću najvećega lanca zbog promjene vlasnika, u susjednoj Sloveniji ta je branša dobila novi kolektivni ugovor, koji zaposlenicima pruža veću formalnu zaštitu. Ugovor su potpisali predstavnici sindikata trgovine i Gospodarske komore i udruženja poslodavaca, a stupa na snagu 15. kolovoza.

Smjene i preraspodjela

Finance navode da će trajati četiri godine, i da će od 1. siječnja 2019. omogućiti trgovcima rast plaća, koje bi, ovisno o tarifnim razredama, od idućeg srpnja trebale biti prosječno 744,36 do 896,47 eura. Uz to, regulira se rad nedjeljom, već od ovoga rujna.

“Pojedinac će moći radi najviše 20 nedjelja godišnje (dosad 15), no ne više od dvije u istom mjesecu. Radnik ima pravo na dodatak na rad nedjeljom od 100% na bruto plaću ili satnicu”, izdvojio je list glavne značajke novoga kolektivnog ugovora za trgovce u Sloveniji. “Poslodavci će im morati najaviti i kad će raditi, u kojim smjenama, i to tjedan ranije, a o premještanju iz npr. jutarnje ‘šihte’ u popodnevnu radnik mora biti obaviješten najmanje 24 sata unaprijed. Ne učini li to, poslodavac će ga morati taj dan platiti 100% više”, kazao je o novostima u korist radnika tajnik sindikata radnika trgovine Ladislav Rožič.

Što se tolerira

Uvedene su i zaštićene kategorije, primjerice, poslodavac može omogućiti zaposleniku da se brine za dijete do tri godine, na njegov pisani zahtjev, što radnik može otkazati radi rada nedjeljom i praznicima. Zaposlenici u maloprodaji dobili su još jedan ‘bitku’ - neradne praznike. Novi kolektivni ugovor, naime, određuje da će trgovine biti zatvorene svih 15 državnih blagdana, od 1. siječnja do 26. prosinca. Dosad nisu radile na njih 10. No, za praznike i blagdane tolerira se rad benzinskih postaje, obiteljskih trgovina.

Bude li kršenja ugovora o neradu nedjeljom i blagdanom, vlasnik će radniku u mjesec dana od toga prekršaja morati isplatiti iznos jednak 500% osnovne plaće.snv