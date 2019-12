Taksistima za nova vozila država daje 140 mil. €

Samo u Beogradu registrirano je 6000 taksista/SHUTTERSTOCK

U sljedeće tri godine srpski taksisti moći će nabaviti nova vozila koja će im država subvencionirati sa 8000 eura, i to na temelju uredbe koju je vlada Srbije objavila na svojim internet stranicama.

Uredba dolazi nakon dogovora taksista s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, do kojeg je došlo nakon nekoliko dana prosvjeda ovog ljeta za vrijeme kojih je u Beogradu, zbog zatvaranja najprometnijih gradskih ulica, izazvan potpuni prometni kolaps. To je više nego što se navodilo odmah nakon sastanka Vučića s taksistima kada se spominjala subvencija od 5000 eura.

Doprinos zaštiti okoliša

U taksi udruženjima zadovoljni su vladinom uredbom jer kažu da je time država prepoznala značaj zamjene voznog parka, iz nekoliko razloga. "

13 tisuća eura najniža je cijena novog automobila za kojeg se može dobiti državna subvencija

Klijenti će dobiti kvalitetniju uslugu, sigurniju. Važno je i što će se smanjiti emisija ispušnih plinova na euro 6 standard. To je velika stvar ako se zna da samo u Beogradu vozi 6000 taksija. AKo svatko od njih prijeđe po 150 kilometara, to je jednako onečišćenju kojeg proizvodi 60.000 vozila u svakom trenutku. Dakle, uredba je izuzetno važna i s gledišta zaštite okoliša", rekao je za Danas Aleksandar Bjelić, predsjednik Udruženja taksista Srbije.

On tvrdi da je prihvatljivo što je uredbom propisano kako cijena novog automobila ne smije biti niža od 13.000 eura, jer "ne bi bilo u redu da im država kupuje vozila", a iznos koji je propisan podrazumijeva "značajno sudjelovanje taksista" i predstavlja jamstvo da će kvaliteta usluge biti podignuta.

Godišnje 6000 subvencija

Prema njegovim riječima, nerealna je procjena iz uredbe da će se u sljedeće tri godine, po dinamici od 6000 subvencija godišnje, zamijeniti cijeli vozni park srpskih taksista.

"Mi smo ukazali na to, ali je vlada morala donijeti dokument u ovom obliku. Ipak, od 17.500 registriranih taksista u Srbiji, barem 3000 do 4000 njih ne mogu ispuniti uvjete jer su im dugovi veći od 500.000 dinara. Neki će možda za vrijeme važenja ove uredbe izmiriti svoje obveze, ali to neće mnogo utjecati jer istovremeno raste i broj onih koji će uskoro otići u mirovinu pa nisu ni zainteresirani za kupovinu novog vozila. Mislim da ovu mjeru neće iskoristiti više od 12.000 taksista", kaže Bjelić.

Računica pokazuje da će, ako je Bjelić u pravu, srpski porezni obveznici taksistima za nove automobile pokloniti 96 milijuna eura, a ako ipak niti jedan taksist ne odbije obećanih 8000 eura, plaćanje iz proračuna će dosegnuti 140 milijuna eura, objašnjava Danas.