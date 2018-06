SpaceX odgađa turističke letove oko Mjeseca

Foto: Reuters

Svemirski turisti morat će barem do sredine sljedeće godine, a možda i dulje, čekati na putovanje oko Mjeseca brodom kompanije SpaceX-a, piše u ponedjeljak Wall Street Journal.

"Novi program leta - sada odgođen barem do sredine 2019. a vjerojatno i kasnije - još nije objavila" kompanija sa sjedištem u Kaliforniji koja je prvi takav let najavljivala za kraj 2018., navodi list.

Razlog tog kašnjenja nije jasan, ali "govori da su tehnički i proizvodni izazovi poremetili planove osnivača Elona Muska za istraživanje Sunčeva sustava u kojemu će sudjelovati čovjek", dodaje taj newyorški dnevnik.

Turisti će putovati na Mjesec u kapsuli Dragon koju će nositi najsnažnija SpaceX-ova raketa Falcon Heavy koja je prije samo četiri mjeseca bila uspješno lansirana.

Glasnogovornik SpaceX-a James Gleeson rekao je u priopćenju koje prenosi France Presse da tvrtka "ne odustaje od planiranog slanja putnika oko Mjeseca i da raste zanimanje klijenata" za taj oblik turizma.

To bi bio prvi takav let nakon završetka američke misije Apollo početkom 70-ih i najudaljenija točka u dubokom svemiru do koje je čovjek došao.