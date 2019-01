Još jedan tehnološki div bježi iz Londona: Sony seli europsko sjedište u Nizozemsku

Foto: Reuters

Konglomerat Sony posljednja je u nizu japanskih kompanija koja je odlučila preseliti svoje europsko sjedište iz Velike Britanije u Nizozemsku kako bi izbjegla poremećaje koje uzrokuje brexit.

Kompanija je priopćila kako će tim potezom izbjeći carinske probleme vezane uz izlazak Britanije iz EU. No, unatoč tom potezu, Sony neće seliti osoblje i prestati raditi u postojećim poslovnicama u Britaniji.

Britanija namjerava napustiti EU krajem ožujka, no dvije strane još nisu postigle dogovor na koji način. Prilikom nedavnog posjeta Britaniji, japanski premijer Shinzo Abe izrazio je zabrinutost zbog mogućeg brexita bez dogovora s EU, upozorivši da bi to moglo naštetiti japanskim tvrtkama koje zapošljavaju do 150.000 ljudi u Britaniji.

Glasnogovornik Sonya Takashi Iida rekao je da bi preseljenje učinilo Sony „tvrtkom sa sjedištem u EU”, pa bi se zajedničke carinske procedure, nakon što Britanija napusti taj blok, primjenjivale na Sonyjevo europsko poslovanje.

Sonyjev konkurent Panasonic već je preselio svoje sjedište u Amsterdam, uglavnom zbog poreznih problema koji bi potencijalno mogli nastati zbog Brexita. Obje tvrtke priopćile su kako te odluke vjerojatno neće imati veliki utjecaj na radna mjesta u Britaniji.

Nekoliko japanskih financijskih tvrtki, uključujući MUFG, Nomura Holdings, Daiwa Securities i Sumitomo Mitsui Finacial Group, također je najavilo da planiraju preseljenje svojih glavnih europskih baza iz Londona. Japanska banka Norinchukin početkom mjeseca je priopćila kako će osnovati podružnicu u potpunom vlasništvu u Nizozemskoj kao odgovor na brexit i druge gospodarske promjene u Europi.

I brojni japanski proizvođači automobila također su izrazili zabrinutost zbog utjecaja izlaska. Toyota je upozorila kako će brexit bez dogovora utjecati na ulaganja i privremeno zaustaviti proizvodnju u njihovoj tvornici u Burnastonu.

Honda je već najavila šestodnevno zaustavljanje proizvodnje u travnju kako bi isplanirala „sve moguće ishode prouzročene logističkim i graničnim pitanjima”.