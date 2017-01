Skeniranje lica kao putovnica: Za ulazak u ovu zemlju uskoro neće biti potreban nikakav dokument

Foto: Shutterstock

Skeneri koji provjeravaju cijelo tijelo stavljeni su na aerodrome u Londonu i Manchesteru, što je naišlo na bijes mnogobrojnih udruga za zaštitu ljudskih prava.

Nekad bez putovnice niste mogli zamisliti put u stranu zemlju, a danas mnoge zemlje možete posjetiti koristeći samo osobnu iskaznicu. No, ako je vjerovati napisima, Australija sprema korak dalje, pa ćete ondje putovati bez ikakvih dokumenata!



Naime, u "Land Down Under" od 2020. godine planiraju uvesti sustav koji bi prepoznavao lica i izgled osobe te na taj način suvišnim učinio putovnice, piše Pun Kufer.

Novi sistem koristio bi naprednu tehnologiju prepoznavanja lica i otisaka prstiju te bi na taj način registrirao turiste koji dolaze u Australiju. U tom slučaju, gosti se više ne bi morali baviti pokazivanjem putovnice, jer bi provjere radili automati.