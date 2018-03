Šef Volkswagena ne odustaje: "Dizel će u nedalekoj budućnosti doživjeti renesansu"

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

Unatoč skandalima oko manipuliranja ispušnim plinovima i prijetećim zabranama prometa vozilima s dizelskim motorima u Njemačkoj, Volkswagen i dalje ustraje na ovoj vrsti motora, rekao je u utorak šef koncerna Matthias Mueller na predstavljanju godišnjeg poslovanja u Berlinu.

„Ja ne samo da se nadam, nego sam i uvjeren da će dizelski motor doživjeti renesansu. Moderni dizelski motori su, kada je zaštita klime u pitanju, dio rješenja, a ne problema“, rekao je Mueller. On je ustvrdio da dizelski motori u atmosferu izbacuju mnogo manje štetnog ugljikovog dioksida nego benzinski motori.



Mueller je najavio da će Volkswagen do 2022. uložiti preko 90 milijardi eura u razvoj motora s unutarnjim sagorijevanjem. Istodobno koncern iz Wolfsburga ulaže i u sektor električnih pogona.



„U sljedećih četiri godine ćemo u sektore elektro-pogona, digitalizacije i autonomne vožnje uložiti više od 34 milijardi eura“, rekao je Mueller. Broj pogona koji proizvode akumulatore za elektro-automobile bi se sa sadašnjih tri trebao povećati na 16.



On je istodobno naglasio kako za razvoj elektro-automobila potrebno poboljšati infrastrukturu stanica za punjenje.



„Volskwagen ne može sam riješiti problem manjka stanica za punjenje. Za to nam je potreban jedan masterplan na europskoj razini“, poručio je predsjednik uprave Volkswagena.



Na konferenciji za tisak u Berlinu Volkswagen je predstavio i brojke koje, unatoč brojnim skandalima u koje je upleten ovaj koncern, pokazuju rekordni promet i zaradu. Zahvaljujući jakoj potražnji u SAD-u i Kini VW je 2017. ostvario zaradu od 11,4 milijarde eura, što je sedam milijardi više nego 2016.