Prodana rezidencija u New Yorku u kojoj je redovito odsjedao i Tito, evo koliko je kupac dao u gotovini

FOTO: Thinkstock

Penthouse na njujorškoj Park Aveniji, nekadašnja rezidencija jugoslavenskog veleposlanika pri UN-u, prodan je za 12 milijuna dolara u gotovini, potvrdio je zastupnik prodaje, njujorški trgovac nekretninama Tristan Harper, piše HRT.



Predstavnici pet država nasljednica bivše Jugoslavije potpisali su u New Yorku ugovor o zajedničkoj prodaji rezidencijalnog stana bivše SFRJ, kupljenog 1975. na jednoj od najprestižnijih njujorških adresa za 100 tisuća dolara, također u gotovini.



Prodaja je morala dobiti zeleno svjetlo svake od država nasljednica, američkog State Departmenta i uprave zgrade u kojoj se stan nalazi.



Rezidencija, u kojoj je redovito kada bi dolazio na skupštine UN-a boravio jugoslavenski predsjednik Tito, (te održavao bogat društveni život) ima 13 soba, četiri spavaonice, četiri terase i tri kamina. No, stan je u lošem stanju i novi će vlasnik morati investirati puno novca u obnovu.



Kupac je iz New Yorka, dolazi iz svijeta financija.