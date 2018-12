Obitelj Conway - najbolji reality show u Washingtonu

Kellyanne Conway je savjetnica predsjednika SAD-a/REUTERS

Georgea T. Conway III. je istaknuti konzervativni odvjetnik i bivši republikanac koji je, dok nije Trumpu počeo zagorčavati život svojim kritikama, bio među kandidatima za visoku poziciju u ministarstvu pravosuđa. Kellyanne Conway je Trumpova savjetnica. Oni su bračni par Conway, jedan je od najzanimljivijih parova američke politike.

Beskonačno ruganje

Brak Georgea T. Conwaya III. i Kellyanne Conway opisuje se kao najbolji reality show u Washingtonu. Kellyanne je vodila predizbornu kampanju Donalda Trumpa i mnogi joj pripisuju zasluge za njegovu neočekivanu pobjedu. Danas je predsjednikova savjetnica, autorica čuvene fraze o "alternativnim činjenicama" i poznata po ratobornoj promociji vladinih mjera na kabelskim televizijama.

S Georgeom je u braku 17 godina i imaju četvero djece. Prošli je mjesec za podcast Yahoo Newsa Trumpovu administraciju nazvao "potpunom katastrofom", pa je poručio da bi se radije "preselio u Australiju" nego ponovno glasao za njega. Bio je to jedan od rjeđih njegovih nastupa u medijima jer Conway za svoje beskonačno ruganje i ismijavanje predsjednika inače koristi svoj Twitter profil.

Prije dva tjedna, nakon što su se produbile Trumpove pravosudne nedaće, prenio je naslovnicu novina iz 1973. na kojoj tadašnji predsjednik Richard Nixon odlučno poručuje: "Ja nisam lopov". Aluzija je bila više nego jasna. Kad je Trump kazao da presuda njegovom bivšem osobnom odvjetniku Michaelu Cohenu njega "totalno oslobađa krivnje", Conway je žestoko odgovorio.

Napada i Bijelu kuću

"Osim u onom sitnom dijelu gdje ured američkog državnog odvjetnika kaže da si uputio Cohena da počini dva zločina, totalno si neokaljan", objavio je Conway za svojih 225.000 pratitelja. Osim napada na Trumpa, Conway stalno prenosi novinske članke kritične prema politici Bijele kuće. Kellyanne Conway rijetko komentira napade svoga supruga na Trumpa, iako je rekla za Washington Post da time i nju "omalovažava", no naglasila je kako to "ne utječe na njezin posao. "Sigurna sam da me feministice slave - neovisna, snažna žena na veoma moćnoj poziciji koja se ne slaže sa svojim suprugom", rekla je.