Iznajmljivači u Ljubljani dižu cijene stanova već pet godina

Garsonjera u središtu grada stoji do 500 eura mjesečno, jednosobni stan do 700, a dvosobni do 900 eura/Slavko Midžor/PIXSELL

Više od dvije tisuće stanova koji se nude turistima na kraće rokove završilo je na mrežnim platformama Booking i Airbnb.