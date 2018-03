Hawking u posljednjem radu pokazao način pronalaska paralelnog svemira

Foto: Reuters

Stephen Hawking predao je samo dva tjedna prije smrti rad u kojemu ukazuje na način na koji bi znanstvenici mogli pronaći paralelne svemire te predviđa kraj svijeta.



Slavni znanstvenik, koji je umro prošli tjedan u 77. godini, dovršio je ovaj rad iz svoje posmrtne postelje, rekao je suautor Thomas Hertog, prenosi News.com.au. U radu se izlaže što je potrebno za pronalazak eksperimentalnih dokaza o postojanju "multisvemira", a da je takav dokaz pronađen za Hawkingova života, fizičar bi možda dobio Nobelovu nagradu koju je silno želio, piše The Sunday Times.



- Često je bivao nominiran za Nobela i trebao ga je osvojiti. Sada nikad neće moći - rekao je Hertog, koji predaje teoretsku fiziku na Katoličkom sveučilištu Leuven u Belgiji.



Rad se bavi teorijom nepostojanja granice koju je Hawking osmislio 1983. s Jamesom Hartleom, a prema kojoj postoji multisvemir, to jest tvrdi se da je za nastanka Zemlje u Velikom prasku došlo do više "velikih praskova" u kojima je stvoreno više svemira. U posljednjem radu Hawking je sada istraživao mogućnost pronalaska tih drugih svemira korištenjem sonde na svemirskom brodu.



Rad također predviđa da će svemiru doći kraj kada zvijezde ostanu bez energije.