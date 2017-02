Parizu račun od 180 milijardi eura, a Europi smrtni udarac

Zbog bojazni ulagača da će za posuđene eure dobiti franke razlika u prinosu obveznica na 4-godišnjem je maksimumu/FOTOLIA

Izlazak Francuske iz eurozone ne bi samo rezultiralo značajnim financijskim i ekonomskim štetama po tu državu, već bi zadao možda i smrtni udarac cijeloj Europskoj uniji, ocjenjuju politički analitičari.

Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja objavljenima u četvrtak, liderica francuske krajnje desnice Marine Le Pen povećala je svoju prednost među kandidatima za novog predsjednika. Le Pen će pobijediti u prvom krugu 23. travnja, prognoziraju ankete, dobivši 27,5 posto glasova. To je 2,5 posto više nego u anketama objavljenima početkom mjeseca. U drugom krugu Le Pen bi mogla ukrstiti koplja s neovisnim kandidatom Emmanuelom Macronom koji dobiva 21 posto podrške.

Euro kao političko oruđe

Kao što je i ranije najavljivala, ako postane predsjednica Le Pen će zatražiti napuštanje eura i povratak francuskom franku koji bi bio - prema njezinoj zamisli - vezan za tečaj eura. "Ne mogu implementirati moja obećanja o pametnom protekcionizmu i industrijskoj politici uz jedinstvenu valutu. To je kočnica ekonomije, prepreka oporavku. Euro nije valuta, on je političko oruđe", izjavila je nedavno Le Pen na predizbornom skupu.

30 mlrd. eura povećala bi se godišnja otplata francuskog duga

Ako eurozonu napusti tako značajna država kao što je Francuska koja je k tome još i jedna od utemeljiteljica Europske unije, to znači i najvjerojatniji raspad cijele Europske unije, ocjenjuje Luka Brkić, profesor međunarodnih ekonomskih odnosa sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti. "Projekt eurozone vidim i kao projekt političke unifikacije Europe. Raspad eurozone doveo bi do raspada sadašnje EU i njezino vraćanje na razdoblje prije 1992. godine i jedinstvenog europskog tržišta. To bi bilo svođenje Europe na najmanji zajednički nazivnik", smatra Brkić. Širi raspad eurozone u slučaju "Frexita" predviđa i poduzetnicima naklonjen think-tank Institut Montaigne. Prema njegovu izračunu objavljenom ovoga tjedna, povratak franku stajao bi Francusku oko 180 milijardi eura.

Optimistični pad od 9 posto

U dugom roku gospodarstvo bi se smanjilo za devet posto i to u optimističnom scenariju, tvrdi Institut Montaigne. Da se Le Pen igra s vatrom zazivajući franak upozorio je i guverner središnje banke Francois Villeroy de Galhau. Prema njegovim procjenama, napuštanje eura dovelo bi do poskupljenja otplate francuskog suga za 30 milijardi eura godišnje. Za usporedbu, kazao je Villeroy de Galhau, to je iznos godišnjeg proračuna za obranu. Zbog bojazni investitora da će za posuđene eure Parizu dobiti franke koji će vrijediti tko zna koliko već tjednima raste razlika u prinosu između francuskih i njemačkih državnih obveznica. Trenutno je razlika na najvišoj razini u posljednje četiri godine.