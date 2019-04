Foto: Press Association/PIXSELL

Brexit je odgođen po drugi put, ovaj put do 31. listopada 2019., odlučili su premijeri i predsjednici 27 država članica Europske unije na summitu koji je završio sat i pol nakon ponoći u Bruxellesu.

Prvi datum očekivanog izlaska Velike Britanije iz EU bio je 29. ožujka, pa je to odgođeno do 12. travnja, da bi noćas ponovo bilo odgođeno do noći vještica, piše Večernji list.

Bez ikakvih garancija da i tada, uoči 31. listopada, neće ponovo biti odgođen.