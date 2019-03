VIDEO: Elon Musk predstavio najvažniji Teslin automobil do sada

Tvrtka Tesla Inc predstavila je u četvrtak u Kaliforniji Model Y, električni terenac, koji će se početi prodavati uz početnu cijenu od 39.000 dolara i suočiti na tržištu s europskim električnim rivalima.

Šef tvrtke Elon Musk kazao je da će se mali SUV, izrađen na platformi Modela 3, prvo pojaviti u verziji većeg dosega od 482 kilometra uz cijenu od 47.000 dolara. Standardna verzija koja će biti dostupna u 2021. koštat će 39.000 dolara uz doseg od 370 kilometara.

Vozila je moguće konfigurirati da ukljčuje 7 sjedećih mjesta uz trošak od dodatnih 3000 dolara.

Nakon predstavljanja internetska stranica Tesle ponudila je opciju dizajniranja i naručivanja skupljeg modela s većim dometom koji će biti dosptupan sljedćee godine. Za naručivanje vozila potreban je poolog od 2500 dolara.

Mali terenci najbrže je rastući segment prodaje automobila u SAD-u i Kini, najvećim automobilskim tržištima na svijetu.

Tesla u Kini gradi tvornicu.

