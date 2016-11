Autoceste FBiH navijale za 10 mil. eura skuplju ponudu

Animacija dijela budućeg koridora Vc

Za svog mandata u javnom poduzeću koje mi je povjereno susreo sam se s brojnim nelogičnostima, poput dodjele ugovora o izgradnji dionice skupljem ponuđaču, rekao je v.d. direktor Autocesta FBIH Đenan Salčin gostujući u emisiji U škripcu TV Alfa. "Zatekla me situacija da je ranija Uprava posao gradnje dionice Zvirovići-Počitelj dodijelila izvođaču skupljem za 10 milijuna KM", ispričao je detalj s gradnje prometnice na koridoru Vc.

Takvu odluku nije htio prihvatiti, pa je zatražio preispitivanje Ugovora, a za što je dobio podršku Nadzornog odbora Autocesta FBiH. "Paralelno, na drugom lotu imamo prijedlog Komisije da se posao dodijeli izvođaču koji na ovom prethodnom kao nije mogao raditi. Već na prvom sastanku u upravi sam jasno rekao da taj izvođač može raditi ili oba posla ili nijedan. Ne možete nekome reći da na jednom projektu može raditi, a na drugom ne. S obzirom na to da je kreditor isti, Europska investicijska banka (EIB), koja je postavila dodatna pitanja o tome kako je Komisija došla do zaključka da neko ne može nešto raditi, a na drugom poslu može", rekao je Đenan Salčin.

45dana treba novoj upravi za posao koji je trajao po godinu dana

Spomenuo je i primjere ranije napravljenih projekata koji dionice autoputa vode preko plinovoda, do skandaloznih nacrta gradnje mostova na mjestima gdje se most ne bi smio graditi zbog konfiguracije tla. Salčin je pojasnio probleme na dionici kod Zenice. "Autoceste ne prave projekte, dobili smo ih od nadležnog ministarstva a radile su ga neke privatne tvrtke. Planovi su jako loše napravljeni, a što smo vidjeli tek kad smo kenuli s poslom. Naime, kompletna dionica autoceste presijeca se s magistralnim plinovodom, jako bitnim zato jer je najveći kupac plina Mittal Steel smješten u Zenici". Dodao je da će izmještanje plinovod trajati pet do sedam mjeseci, te da je problem cijevi, koji je prethodno trajao 14 mjeseci, njegova uprava riješila za dva mjeseca.

"Cijevi su stigle i upravo se radi početak izmještanja plinovoda", rekao je. Po njegovu mišljenju netko mora odgovarati za takve propuste. Naišao je i na problem kod gradnje mosta. Rečeno je da je bušenjem nađeno čvrsto tlo. Međutim, kada je izvođač počeo bušiti ni na dvostruko više metara nije naišao na takvo tlo. "To evidentno govori da onaj tko je radio taj projekt nije bušio na tom mjestu", rekao je Salčin. Dodao je da se u nepuna četiri mjeseca, otkako je na čelu kompanije, počelo raditi na prekvalifikaciji nastavka gradnje do izlaza iz Zenice i uključenja na M-17, te nastavak dionice Buna-Počitelj, kao i dio do Mostara. "Kreditna procedura traje godinu dana. Mi svo već započeli s nekim kreditnim procedurama, neke smo i finalizirali, neke dogovaramo, u nekima smo u fazi pregovaranja.

No, generalno, uslov za sve te kredite je usvajanje akcize. Pripremili smo kompletnu dokumentaciju generacijskog projekta tunela Prenj. Vrijeme za koje treba da nešto napravimo, bilo je oko godinu dana. Mi smo to napravili za 45 dana. Formirao sam tim ljudi od 12 eksperata Autocesta, koristili smo eksterne stručnjake iz Slovenije", kaže Salčin. Dodao je da je Odluka za Vladu spremna, te da je na posljednjim političkim sastancima lidera u Predsjedništvu BiH istaknuto da paralelno treba da se ide sa dionicom Mostar sjever-Mostar jug. Optimist sam da će taj projekat, kako tunel Prenj, tako i Mostar sjever - Mostar jug, krenuti u 2017. godini - kaže Salčin.

Građevinski izazov

Most Počitelj koštat će 100 milijuna eura

Na dionici 11 kilometara dugačke dionice Zvirovići - Počitelj nalazi se most Počitelj, dužine jedan kilometar. Ukupna procijenjena vrijednost ntog, najdužeg mosta mna koridoru V je 100 milijuna eura, a sredstva su osigurana od EIB-a. Koridor V C projektiran je 2002. prema Trans - European North - South Motorway standardima. Oko 30 kilometara trase nalazi se na mostovima, a 74 u tunelima. Prema studiji iz 2006. godine, ukupna investicija iznosit će 6,9 milijardi KM.