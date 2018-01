55 posto automobila u prometu do 2030. bit će električno

Foto: Thinkstock

Prema istraživanju konzultanta PricewaterhouseCoopers (PwC) broj automobila u Europi i SAD mogao bi se do 2030. godine smanjiti za 138 milijuna u odnosu na postojeće stanje, vozila će se sve više dijeliti, gotovo 40 posto kilometraže odradit će autonomni auti, a 55 posto od ukupnog broja bit će elektična vozila.

Istraživanje PwC-a, objavljeno u četvrtak, pokazalo je da bi kao rezultat novih koncepata dijeljenja, u Europi do 2030. broj automobila mogao pasti s 280 na 200 milijuna, a u SAD-u s 270 na 212 milijuna. S druge strane, u Kini bi broj vozila mogao porasti na 280 milijuna, s današnjih 180 milijuna.

Izvješće PwC-a "eascy – Pet dimenzija transformacije automobilske industrije" donosi niz naizgled kontradiktornih nalaza. Primjerice, dok bi 2030. godine broj vozila u Europi i SAD-u mogao dramatično pasti, promet na cestama postat će još gušći.

Isto tako, iako će broj novih registracija znatno porasti, mnogi konvencionalni proizvođači i dobavljači bit će pod pritiskom. Ovdje je naročito važan rast koncepata dijeljenja vozila s malim troškovima, a što predviđaju u PwC-u.

"Za samo nekoliko godina današnji standard u kojem se većina ljudi vozi u vlastitom vozilu bit će samo jedan od mnogih koncepata mobilnosti", smatra glavni analitičar za izvješće PwC Autofacts Christoph Stürmer. Istraživanje PwC-a naime predviđa da će 2030. godine više od jednog od tri prevezena kilometra biti u nekom od mnogih oblika "dijeljenja".

Trend "dijeljenja" kombinirat će se s dva megatrenda u automobilskoj tehnologiji – elektrifikacijom voznih sustava i velikim pomacima u razvoju samovozećih automobila. Prema scenariju PwC-a, do 2030. godine 55 posto svih novih vozila mogli bi biti električni automobili, dok će konvencionalni motori s unutarnjim izgaranjem polagano izumirati.

Očekuje se da će se ovi događaji u Europi i SAD-u odvijati manje-više paralelno. Nasuprot tome, u Kini će do prodora dijeljene i autonomne mobilnosti doći brže nego na zapadu, što bi Kinu moglo učiniti vodećim tržištem za transformaciju automobilske industrije.

Stürmer navodi i da će se različiti trendovi međusobno poticati. "Primjerice, električna vozila manje su podložna kvarovima zahvaljujući jednostavnijem pogonu što je značajna prednost kad se vozila dijele i intenzivnije koriste. Samovozeći automobili tako bi mogli postati "robo-taxiji" ako se povežu s konceptima dijeljenja", kaže on.

Shodno tome, cestovni promet u sadašnjem obliku proći će kroz radikalne promjene, do 2030. godine vjerojatno će biti značajno manje vlasnika automobila, dok bi se istovremeno individualni promet mogao masovno povećati. Osobna kilometraža u Europi mogla bi do te godine narasti za 23 posto, na 5,88 milijardi kilometara.

Uz rast stanovništva, naime, jedan od razloga za to povećanje je i to što će samovozeće automobile koristiti i ljudi koji danas ne voze. Uz to, a vezano uz razvoj autonomnih vozila, vjerojatno će postojati i "prazne" vožnje, jer će "robotaxiji" morati putovati s točke A do točke B kako bi preuzeli nove putnike.

Međutim, povećanje prometa neće prouzročiti kaos na cestama jer će zbog sve veće povezivosti pojedinačn promet biti mnogo lakše organizirati.

Scenarij PwC-a isto tako pretpostavlja da bi se broj novih registracija godišnje u Europi mogao povećati za jednu trećinu, na više od 24 milijuna automobila do 2030. što znači da će se od proizvođača i dobavljača automobila zahtijevati dodatna ulaganja u nove kapacitete za proizvodnju i razvoj, i to za nove, visokospecijalizirane koncepte vozila po mnogo nižim cijenama.

Istovremeno će i novi konkurenti iz tehnološkog sektora tražiti priliku da se probiju na auto tržište.

Paralelna studija PwC-ove tvrtke za strateško savjetovanje "Strategy&" procjenjuje da bi udio konvencionalnih igrača u dobiti globalne industrije mogao pasti sa sadašnje brojke od 85 posto na manje od 50 posto do 2030. godine.