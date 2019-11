Svjetski zrakoplovni divovi udružuju se u stvaranju nove ere putovanja zrakoplovom

Aviation X Lab, ambiciozan inkubator u zrakoplovnoj industriji koji okuplja neke od najvećih globalnih pionira u zrakoplovstvu, predstavljen je početkom ovog tjedna u hubu Area 2071 u Dubaiju. Riječ je o inicijativi kojom se uspostavlja dugoročna suradnja između kompanija Emirates, Airbus, Collins Aerospace, GE Aviation i Thales s ciljem unapređenja putničkog iskustva, uz podršku telekoma du kao partnera za digitalne inovacije. U suradnji sa zakladom Dubai Future Foundation, Aviation X Lab nastojat će stvoriti sljedeću eru zrakoplovstva svojom odvažnom vizijom kojom najavljuje pozitivan utjecaj na živote milijardu ljudi.

Njegovo Visočanstvo Šeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, predsjednik i glavni izvršni direktor aviokompanije i Grupacije Emirates, izjavio je: „Zrakoplovna industrija predstavlja temelj gospodarstva Ujedinjenih Arapskih Emirata stvaranjem oko 800.000 radnih mjesta i doprinosom ekonomiji s iznosom od 47,4 milijarde američkih dolara, što bi se prema podacima IATA-e trebalo gotovo utrostručiti do 2037. godine. U Dubaiju tražimo načine kojima bismo ublažili izazove u zrakoplovnim ekosustavima te smo snažno usredotočeni na evoluciju u tehnologijama i inovacijama koje bi utjecale na industriju, društvo, buduće generacije i naš planet. Gledamo daleko ispred onog što zrakoplovstvo predstavlja danas i usvajamo inovacije koje će se tek dogoditi, sljedeće tzv. Velike Ideje u zrakoplovstvu. Aviation X Lab te će inovacije prepoznati, podržati, financirati i učiniti globalno dostupnima. Naš je cilj promijeniti ljudsku mobilnost.“

Aviation X Lab najavio je i prve izazove te odredio početak 2020. godine kao rok za prve prijedloge rješenja. Prvi je izazov pretvoriti zrakoplovnu industriju u industriju s negativnim ugljičnim emisijama. Iako je zrakoplovna industrija odgovorna za samo 2 posto ukupne svjetske emisije ugljičnih plinova, izazov se temelji na pretpostavci da zrakoplovne kompanije proizvode 115 grama ugljičnog dioksida po ostvarenom putničkom kilometru, odnosno 859 milijuna tona emisija ugljičnog dioksida godišnje. Izazov je usmjeren na smanjenje spomenute količine za 100 grama odnosno 87 posto na 15 grama ugljičnog dioksida po ostvarenom putničkom kilometru do 2030. godine.

Drugi izazov zagovara transformaciju zračnih luka u zračne portale. Procjenjuje se da će se industrija putovanja udvostručiti u narednih 15 godina, s 3,4 milijarde novih putnika, a trenutni model poslovanja zračnih luka predstavlja prepreku u povećanju broja putnika. Izazov je u osmišljavanju novih modela zračnih luka kako bi se omogućilo da je jedan četvorni metar prostora dovoljan za 10 putnika i da je za prelazak udaljenosti između zemaljske i zračne strane luke potrebno najviše 10 minuta.

Aviation X Lab poziva sve startupove, inovatore, znanstvenike, nevladine organizacije, aktiviste i korporacije diljem svijeta da im se pridruže u rješavanju izazova. Inkubator će najprije odabrane timove dovesti u Dubai kako bi zajednički stvarali, eksperimentirali i razvijali prototipove u hubu Area 2071, a potom će biti odabrana četiri tima. Oni će svoje ideje i projekte moći predstaviti investitorima i poduzetnicima kako bi osigurali dodatna financijska sredstva.

Na predstavljanju inkubatora kompanija Thales predstavila je svog virtualnog asistenta pod imenom Solo, razvijenog unutar koncepta Thales TrUE AI (Transparent, Understandable and Ethical AI – transparentna, razumljiva i etična umjetna inteligencija). Pritom je u demo-prikazu pokazala kako Solo može doprinijeti povećanju sigurnosti pilota u svakom odlučujućem trenutku tijekom leta. Pritom koristi svaki dostupan podatak da bi članovima posade prikazao najučinkovitiju putanju s ciljem optimizacije učinkovitosti leta i povećanja udobnosti za putnike.

Kompanija Emirates predstavila je dva revolucionarna rješenja koja koriste umjetnu inteligenciju. Prvo je usmjereno na ispunjenje cilja važnog za održivost – smanjenje količine bačene hrane. Tehnologija je to koja u stvarnom vremenu s pomoću predviđanja i preporuka brine da putnici dobiju obrok po svom izboru, što dovodi do smanjenja količine hrane koja se baci na letu. Drugo je rješenje izradio tim stručnjaka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a riječ je o aplikaciji Bahja koja koristi tehnologiju prepoznavanja lica za mjerenje zadovoljstva zaposlenika, pružajući pritom trenutnu povratnu informaciju. Aplikacija zaposlenike potiče da dijele s putnicima ono što ih inspirira i motivira, što u konačnici dovodi do sretnijih zaposlenika, a time i sretnijih putnika.

Aviation X Lab radit će u ciklusima od 12 mjeseci s pet ključnih aktivnih faza koje se odnose na predstavljanje izazova, privlačenje startupova iz cijelog svijeta, odobravanje koncepata i ideja, ispitivanje brze provedivosti i pronalaženje izvora financiranja. Kroz to će vrijeme pružati logističku podršku, pristup istraživanjima, povratnu informaciju, mentorstvo i blisku suradnju.

Aviation X Lab osnovan je u listopadu 2017. potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u nazočnosti Njegovog Visočanstva Šeika Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, predsjednika Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i Vladara Dubaija.

Na ovoj poveznici možete vidjeti videozapis o Aviation X Labu. Za više informacija posjetite www.theaviationxlab.com.