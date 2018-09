'Razgovori u tijeku': Coca-Cola priprema piće s konopljom?

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Coca-Cola je u "ozbiljnim razgovorima" s kanadskim proizvođačem konoplje Aurora Cannabis o razvoju pića s tom biljkom, piše BNN Bloomberg pozivajući se na više dobro upućenih izvora čija imena nisu otkrivena. Bude li dogovor postignut, bio bi to značajan ulazak jednog od najvećih brendova pića na svijetu u sektor marihuane, koja se posljednjih godina sve više popularizira.



Izvori kažu da je Coca-Cola zainteresirana za razvoj pića s kanabidiolom (CBD), nepsihoaktivnom kemikalijom koju sadrži biljka marihuane. Za razliku od drugih suradnji proizvođača alkoholnih pića i konoplje, koje ciljaju na pića koja bi konzumentima dali osjećaj sličan konzumaciji marihuane, u ovom slučaju vjerojatno bi se radilo o piću koje bi olakšavalo upale, boli i grčenje.



- Radit će se više o kategoriji "pića za oporavak" - rekao je jedan izvor, koji je također otkrio da su razgovori odmakli poprilično daleko.



Glasnogovornik Coca-Cole Kent Landers nije htio komentirati navodne razgovore, ali je dodao da u tvrtki pozorno prate rast CBD-a kao sastojka u takozvanim "wellness" pićima. Glasnogovornica Aurore Heather MacGregor rekla je da je ta tvrtka izrazila zanimanje za takvo piće te da planira ući u to tržište.



Proizvođači piva Constellation Brands, Molson Coors i Heineken su već prisutni na tržištu proizvoda s dodacima kanabisa. Primjerice, Heinekenovo craft pivo Lagunitas nedavno je na tržište izbacilo Hi-Fi Hops, pjenušavo piće s okusom piva na bazi THC-a i CBD-a.



Kanada je prvo veliko gospodarstvo koje je legaliziralo rekreativnu konzumaciju kanabisa. Nekoliko američkih država legaliziralo je kanabis, no i dalje je konzumacija protiv federalnog zakona.



Prodaja na američkom legalnim tržištima trebala bi do 2020. godine dosegnuti 16 milijardi dolara, što je gotovo trostruko više od 5,4 milijardi dolara u 2015. godini, tvrde u tvrtki za istraživanje tržišta Euromonitor International, a Constellation tvrdi kako bi globalno tržište kanabisa u idućih 15 godina moglo dosegnuti vrijednost od 200 milijardi dolara.