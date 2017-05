FOTO: Subway se vratio u Hrvatsku, otvoren prvi od planiranih 20 restorana

FOTO: Press

U “food courtu” Arena Centra u Zagrebu otvoren je prvi restoran Subway u Hrvatskoj. Prostire se na 56 četvornih metara i nudi standardni Subway meni – sendviče, wraps, salate, juhe, kekse, kavu, bezalkoholna pića. Uz nekoliko vrsta peciva, svježe povrće, izbor mesa i sireva, kupci mogu birati između – tri milijarde kombinacija! Svaki se dan nudi i „specijalitet dana“ (Sub of The Day).

Subway je u proteklom periodu intenzivno radio na pripremi projekta te odabiru tima koji će pokrenuti i dalje nadgledati razvoj lanca u Hrvatskoj. Nakon internog procesa, u kojemu je sudjelovalo više Subway timova iz Europe, ta je misija dodijeljena timu iz Slovačke. Presudno je bilo iskustvo i rezultat Subwaya u Slovačkoj, ali i sličnost dviju zemalja, njihovih tržišta i jezika. Za Subway development agenta u Hrvatskoj izabran je Vladimir Hanula, koji je ujedno i prvi primatelj Subway franšize u Hrvatskoj. Osim što će voditi vlastiti lokal u Arena Centru, Hanula će biti zadužen i za razvoj čitavog Subway lanca na hrvatskom tržištu.

Vladimir Hanula je u SAD prošao obuku za development agenta, a potom dobio mogućnost otvoriti vlastiti Subway i krenuti u daljnje širenje lanca - pronaći nove partnere koji će kupiti franšizu te otvoriti Subway restorane diljem Hrvatske.

“Dobro znam kako funkcionira svaki proces u Subwayu i znam da Subway dobro radi gdje god otvori vrata, a naše odlično poslovanje u susjednim zemljama je veliko ohrabrenje i znak da je došlo vrijeme da Subway otvori vrata i u Hrvatskoj. To je ujedno i glavni razlog zašto sam odlučio preseliti u novu zemlju i naučiti novi jezik,” rekao je Vladimir Hanula, Subway development agent za Hrvatsku, te dodao: “Vjerujem da je moje iskustvo i spremnost da osobno pokrenem posao na novom tržištu dobra preporuka budućim primateljima Subway franšize.”

Hanula već osam mjeseci živi i radi u Zagrebu i intenzivno radi na pripremama za otvorenje prvog Subwaya. Do kolovoza prošle godine živio je u Bratislavi, gdje je radio u timu za razvoj Subwaya na slovačkom tržištu. Radeći kao konzultant u velikoj svjetskoj real-estate agenciji došao je u kontakt i počeo surađivati s Subwayem, a zbog odlične suradnje, brzo mu je ponuđeno da se pridruži slovačkom Subway timu.

„U Zagrebu sam zamijetio određenu nevjericu – vjerujem kako je to djelomično i zbog „zatišja“ koje je uslijedilo po najavi povratka Subwaya, ali i prethodne povijesti američkog brenda u Hrvatskoj. Subway se na ovom tržištu pojavio 2006, i u to vrijeme, otvoreno je šest restorana. Kako Hrvatska tada nije bila u Europskoj uniji, cijene nabave namirnica, koje se u Subwayu moraju kupovati od certificiranih proizvođača, drastično su komplicirale logistiku i podizale cijenu krajnjeg proizvoda. Stoga je tadašnji primatelj franšize 2009. zatvorio sve restorane,“ objašnjava Hanula te dodaje: „Ulazak u EU trasirao je put za Subway. Na procesu povratka počeli smo raditi prije dvije godine - napravili smo detaljne analize, pripremili projekte, odabrali tim te zatražili i dobili sva odobrenja iz centrale kompanije. Međutim, nismo htjeli otvoriti restoran na bilo kakvoj lokaciji, već smo inzistirali na vrhunskoj lokaciji, koju smo naposljetku i pronašli. Ubuduće će taj proces biti znatno brži i učinkovitiji, a uz naše iskustvo, po odabiru lokacije, primatelju franšize za sve ostalo – pregovore, obuku, opremanje restorana– ne treba više od dva mjeseca do otvorenja.“

Subway u Zagrebu početak je razvoja brenda u Hrvatskoj, a kompanija planira otvoriti 20 Subway restorana u Hrvatskoj. Kao agent za razvoj, Hanula je već organizirao nekoliko informativnih seminara koje su mogli pohađati zainteresirani za Subway. U ovom trenutku već je nekoliko ozbiljnih kandidata, kaže Hanula.

Idealni kandidati za Subway franšizu u Hrvatskoj su i korporacije i individualci. „Korporativni franšizoprimac je, recimo, lanac benzinskih crpki ili supermarketa. To su tvrtke koje imaju više lokala, postaja, supermarketa ili promet veći od 10 milijuna eura i žele otvoriti više restorana. Kad, pak, govorimo o individualnim primateljima franšize, svi su dobrodošli, ali, po našem iskustvu, najbolji franšizoprimci su oni "koji namjeravaju živjeti od Subwaya". Oni koji ne ulaze u ovaj posao samo kao investitori, već koji će u tom restoranu i sami raditi, možda i sa svojom obitelji, i kojima će to biti osnovni izvor prihoda,“ napominje Hanula.

Očekivana investicija za otvorenje Subwaya okvirno iznosi od 100.000 do 120.000 eura, što uvelike ovisi o veličini lokala. U tu investiciju uključeni su i cijena licence, obuka, renoviranje te opremanje i početni najam lokala, dozvole, prvo punjenje, ali i budžet za prva dva-tri mjeseca poslovanja. Cijena same licence je 7.000 eura. Međutim, treba računati da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi ​​i Kick-Start program, koji omogućuje povrat polovice iznosa za licencu, ako primatelj franšize otvori Subway u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora. Ovo je i najčešći slučaj – primatelji franšize prvo potpisuju ugovor, a tek potom, uz podršku Subway tima, pronalaze odgovarajuću lokaciju. Ovaj je program, stoga, pogodan za takve kandidate, jer stimulira one koji će proces otvorenja okončati u godinu dana.

Kad otvori restoran, primatelj je u obvezi izdvajati 8% prometa za redovitu franšiznu naknadu (royalty) i 4,5% za marketinški fond, koji se troši isključivo na lokalni marketing.

„Primatelje franšiza često zanima zašto su naknade baš u tim iznosima. Valja napomenuti cjelokupnu brigu o brendu, marketingu, strategijama, kampanjama i slično – preuzima Subway. Mi radimo za sve partnere u mreži. Primatelj treba brinuti samo o svom dnevnom poslovanju, a uopće ne treba brinuti o brendingu ili marketinškim kampanjama. I sami biste, da imate svoj restoran, iste ili veće iznose izdvajali na razvoj i marketing,“ objašnjava Hanula. „Iskustvo je takvo da se break-even, točka u kojoj tekući prihodi bivaju većim od tekućih rashoda, očekuje odmah, u prvim mjesecima rada. Period za povrat investicije ovisi o više parametara, ali će svim kandidatima biti dan provjeren finacijski model, kako bi i sami napravili procjenu očekivanih rezultata.“