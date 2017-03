Zagrebački brend među 500 najboljih na svijetu

Foto: Facebook

Toplije vrijeme osim sunca donosi nam i nove modne kolekcije, nove trendove i zanimljive odjevne komade. Žene su nekako uvijek više zastupljene, a kako to ne bi bilo tako i ovog proljeća, potrudio se Strugar koji predstavlja nove modele cipela za muškarce. Ručno rađene cipele iznimne kvalitete poznati su zaštitni znak Strugara, a najnovija kolekcija donosi nam pravo osvježenje u ponudi muške obuće – klasične cipele živih boja namijenjene muškarcima koji drže do svog izgleda i ističu se upravo po cipelama.

Poznati zagrebački proizvođač cipela Strugar poznat je po tradicionalnoj izradi i najfinijim materijalima koje koristi od samih početaka. Proljetna kolekcija donosi modele cipela napravljene od prirodne boje kože koja je skroz bijela, a zatim ju u salonu Strugar ručno farbaju i patiniraju. U ponudi se posebno ističu cipele žute, plave i crvene cognac boje, a za ljubitelje malo klasičnijeg stila tu su modeli tasle loafer i wholecut u raznim nijansama amaretto boje te dodatnog sjaja.

Inače, brend Strugar nedavno je uvršten na popis 500 najboljih cipela na svijetu portala The World of Shoes koji okuplja sve najbolje svjetske brendove cipela. Lijepa je to vijest za zagrebačkog obrtnika koji će ove godine proslaviti 50. godišnjicu postojanja. Uoči te velike godišnjice Strugar u travnju priprema i Trunk Show u Beču – četverodnevni pop up store u samom srcu austrijske metropole.