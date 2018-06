Prilika za privlačenje milijunskih investicija

Foto: Thinkstock

ICO tržište i startup projekti koji se temelje na blockchain tehnologiji, globalno, ali i u Hrvatskoj, pokazuju intenzivan trend rasta u zadnjih par godina. Inovativnih projekata ne nedostaje, no, nedostaje podrška regulatora koja bi u praksi omogućila poslovanje blockchain startupima. Kao odličan primjer navodi se susjedna Slovenija, koja je zahvaljujući prijateljskom stavu prema blockchain startupima samo prošle godine privukla 5 posto ukupnih svjetskih investicija u blockchain. Zaključak je to prvog regionalnog investicijskog foruma za blockchain startupe, Balkan ICO Express, koji je u Zagrebu u utorak okupio 12 timova i više od 200 zainteresiranih posjetitelja.

Ovo je prvi takav susret, koji je na jednom mjestu okupio projekte iz zemalja jugoistočne Europe u organizaciji tri regionalne udruge Blockchain Think Thank iz Slovenije, Bitcoin Asocijacije Srbije i hrvatske Udruga za blockchain i kriptovalute. Potencijalnim investitorima svoje je projekte predstavilo 12 timova: Beyond Seen Screen, DataFy, Enasol, Equinox, Gledos, Honey Comb, Swip Style, Tolar, Vayla, Airpod.io, Review.network i Taia. Svi su projekti u pred-ICO fazi što je bio jedan od glavnih uvjeta za nastup na pitchu. „Ovo je prvi ovakav događaj, kojeg smo organizirali kako bi autori projekata dobili priliku predstaviti se potencijalnim investitorima, ali i kako bi dobili povratnu informaciju od pripadnika kriptozajednice koja je sve veća i sve relevantnija u Hrvatskoj. Imamo sjajnih projekata i vjerujem da će mnogi od njih ostvariti svoje planove i postići uspjeh, a naša je želja da se ovo druženje pretvori u tradicionalni forum kriptozajednice koji će povezivati autore ICO-ova, investitore, savjetnike i poznavatelje blockchain tehnologije“, izjavio je Vlaho Hrdalo, predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute.

U sklopu konferencije održan je i panel „Tržište ICO-ova“ na kojem su govorili Aleksandar Matanović, direktor ECD-a, Nikola Škorić, osnivač Bitcoin mjenjačnice i Peter Merc direktor Lemur Legal. Statistike pokazuju kako su samo u prvom kvartalu 2018. ICO startupi prikupili 6,3 milijarde dolara što je više nego u cijeloj 2017. godini, no, najdalje u primjeni i prihvaćanju ovog načina financiranja projekata u regiji su otišli Slovenci.

UBIK predlaže samoregulaciju tržišta u Hrvatskoj, a uskoro će svim financijskim tijelima i regulatorima iznijeti svoj prijedlog o definiciji naravi kriptovaluta. Sve to trebalo bi olakšati i stvoriti povoljniju atmosferu za razvoj ICO-ova u Hrvatskoj za što postoji veliki interes startup projekata, a samo neki od njih predstavljeni su na prvom Balkan ICO Express forumu.