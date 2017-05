Skiper, animator... Ne možete pogriješiti!

FOTO: Privatna arhiva

Atraktivnost, dinamika, interakcije s mladima i poticanje kreativnosti istinski su motivi mladima u trenucima kad se zapošljavaju, a iznimka nije ni turistička godina, odnosno sezonski poslovi. Upravo sve češće svjedočimo interesu za zanimanja kao što su animatori ili skiperi.

Ti poslovi zapravo dopuštaju svakome koji se njima bave da mnogo toga uzmu u svoje ruke i pritom njihov rad govori o njima samima. Animatori na licu mjesta po ponašanju gostiju koje potiču na zabavu vide koliko dobro im ide njihov posao, a skiperi to vide po broju mušterija i napojnici.

Skiperi rade cijelu godinu

A učenje je i uvjet za postati dobar skiper. Kao i iskustvo. Sve to ima 35-godišnji Viktor Brajković, koji je preplovio cijeli Jadran i dobar dio Mediterana. Rođen je u Zagrebu, što dodatno intrigira. No, "stacionirao" se u Zadru početkom stoljeća i to je sad njegov grad. Naravno, morao je i on jednom krenuti da bi postao što je sad.

- Da biste postali skiper potrebno je imati dozvolu kategorije C, a za nju su uvjet minimalno 16 godina starosti te dozvole kategorije A i B. Osim dozvole i iskustva, ukoliko nije zaposlen u nekoj charter kompaniji, skiper mora imati otvoreni obrt da bi mogao obavljati taj posao - počeo je Viktor o onim službenim i početnim dijelovima svog posla, a potom nastavio o samoj turističkoj sezoni:

- Neki skiperi rade samo od kraja travnja do kraja rujna, a neki rade tokom cijele godine. Špica turističke godine su srpanj i kolovoz, a regatna sezona traje od kraja rujna do početka lipnja, jednako kao i sezona transfera. Ukratko, za skipere uvijek ima posla. Cijene za najam skipera se kreću od 120 do 160 eura dnevno i od toga mogu živjeti oni skiperi koji su već stekli reputaciju kod gostiju i charter kompanija te imaju dugogodišnje iskustvo. Njih će se svakako najprije bukirati.

Nije to sve, skiperi moraju biti u dobroj fizičkoj formi, ali i psihičkoj jer taj posao zahtijeva naprezanja u oba smjera. Gosti nekad znaju biti zahtjevni, ne pretjerano odgovorni, ali pozitivno je što uvijek pozorno slušaju upute skipera i ponašaju se većinom kako treba.

- Usluge skipera koriste svi, od tinejdžera pa do umirovljenika, a prednost je znanje što više stranih jezika - kaže Viktor i naglašava jedan poseban detalj:

- Dolaze turisti iz cijelog svijeta i kod bukiranja skipera svi imaju određene zahtjeve, od poznavanja određenog jezika, do dobi, spola, karaktera, snalaženja s djecom, a često je bitno da skiper nije pušač i da je komunikativan.

Bez obzira na sve zahtjeve, biti skiper sve je popularnije.

- Lako i brzo se može položiti tečaj, zarada je prilično dobra i zato je ovaj posao sve popularniji. Također, nekad se skipere uzimalo na sedam do 14 dana, a sad su sve češći dvodnevni i trodnevni izleti gdje gosti mogu istražiti hrvatsku obalu i otoke, a to je i skiperima iznimno iskustvo - završio je Viktor, koji je početkom svibnja "uplovio" u novu turističku godinu.

Strogi kriteriji

Baš kao što će za otprilike mjesec dana i animatori, čiji posao ipak u konkurenciji ova tri traži najviše kriterija koje treba ispuniti.

- Animator prije svega mora biti vedra i pozitivna osoba koja uživa u tome što radi i voli biti okružena ljudima te jednostavno može prenijeti taj dobar osjećaj na druge. Postoji više vrsta animacije, a najpoznatija je dječja animacija. Pritom osoba mora znati s djecom, biti kreativan, voljeti crtati i trčati, mora naučiti voditi minidisco na mikrofon i treba savladati dvadesetak osnovnih dječjih plesova. Poželjno je da zna barem dva strana jezika. Sportski animator pak treba znati pravila svih sportova koje ima na "repertoaru", položene tečajeve za aerobik, pilates, zumbu, yogu... Večernji animator mora tečno govoriti barem tri jezika i naučiti voditi večernji program simultano na svima. Također mora savladati glumu i ples za večernje show programe. Voditelj animacije mora biti dobro organiziran, odgovoran, točan, dobar diplomat i pristupačan svome timu - kazala nam je Mirna Jakšić (31) te ukratko jako dobro prikazala koliko je teško biti animator, posebno večernji.

Naravno, to se i dobro plaća, a svi animatori najčešće imaju smještaj i obroke tamo gdje rade. Ako se iskažu, mogu raditi cijelu godinu i tad se od toga može živjeti. Samo od špice sezone ne može jer ona za animatore traje samo u srpnju i kolovozu. Ima posla i u lipnju ili rujnu, ali manje. No, i ti mjeseci kad se radi "punom paru" su uistinu ispunjeni aktivnostima jer strani turisti očekuju mnogo od animatora.

- Radimo sa svim dobnim skupinama i mnogo ljudi pa je i mnogo iskustva, koja su u velikoj većini pozitivna. Meni osobno je bilo najdraže raditi s Nijemcima i Skandinavcima, a zabavni su bili i Slovenci jer su uvijek bili angažirani. Francuzi su daleko najzahtjevniji i traže mnogo pa ako njih zadovoljite, tad znate da ste uspjeli - smije se Mirna i naglašava da bi svima preporučila barem jednu sezonu raditi kao animator:

- U tih nekoliko mjeseci kao da proživite tri života, istodobno odrastete i vratite se u djetinjstvo. Savršeno.

Ljeto, sunce, more... Plovili morem ili zabavljali goste, teško možete pogriješiti!